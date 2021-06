Durante il mese di luglio 2021 vi saranno parecchi scioperi dei trasporti di tutte le categorie, sia a livello locale che nazionale. Si comincia il 5 luglio con uno sciopero di 24 ore del personale della società CSC mobilità di Latina.

Faranno sciopero anche le ferrovie Appulo Lucane di Bari e Potenza: 4 ore le linee baresi, dalle 15:35 alle 19:35 e 4 ore le linee potentine, dalle 16:15 alle 20:15. Sciopero Trenitalia da parte del personale Mercitalia in Umbria e nelle Marche per 24 ore, dalle 20:00 del 5 luglio alle 19:59 del 6 luglio. Infine l’ultimo sciopero ferroviario ci sarà lunedì 5 luglio sarà del personale di macchine di bordo Trenitalia nella regione Calabria.

L’astensione dal lavoro durerà otto ore, dalle 9:01 alle 16:59.

Sciopero nazionale degli aerei per 24 ore

Martedì 6 luglio a incrociare le braccia sarà il personale aereo a livello nazionale. Tutti i lavoratori del comparto aereo aeroportuale e indotto degli aeroporti si asterranno dal lavoro per 24 ore, dalle 0:01 alle 23:59. Mercoledì 7 luglio sciopero di otto ore del personale Mercitalia della Liguria, dalle 6:01 alle 14:00. L’8 luglio 24 ore di astensione dal lavoro da parte del personale della società CIT di Novi ligure in provincia di Alessandria.

Venerdì 9 luglio sciopero del personale addetto alla manutenzione rotabili Trenitalia di Bari e Lecce per otto ore, dalle 9:01 alle 16:59. Trasporto pubblico locale fermo per quattro ore nel bacino di Rimini in Emilia-Romagna.

Ad incrociare le braccia sarà il personale della società Start per quattro ore, dalle 9:00 alle 13:00.

Sciopero 23 ore Trenord

L’11 luglio sciopero di 23 ore da parte di Trenord in tutta la regione Lombardia. Lo sciopero inizierà alle 3:00 dell’11 luglio e terminerà alle 2:00 del 12 luglio. Tutte le aziende di trasporti di Roma si asterranno dal lavoro per 24 ore lunedì 12 luglio, così come il personale della società Schiaffini Travel di tutti i comuni della zona.

Sciopero di quattro ore in Calabria del personale addetto alle aziende di trasporto pubblico locale dalle 10:58 alle 14:58. 24 ore di sciopero da parte del personale della società SASA di Bolzano il 13 luglio.

Sciopero marittimo di 48 ore in Sicilia e 24 ore ATAC

Dalle ore 0:01 del 15 luglio alle ore 23:59 del 16 luglio ci sarà lo sciopero del personale della società Liberty Lines della regione Sicilia.

Trasporto pubblico locale fermo dalle 17:40 alle 21:40 a Brescia il 16 luglio e 24 ore di sciopero da parte dei gruppi ATM di Milano e ATAC di Roma. Il 19 luglio faranno 24 ore di sciopero gli addetti TPL Linea di Savona. Venerdì 23 luglio sciopero nella regione Marche da parte di Mercitalia Rail dalle 9:01 alle 16:59.

Lo stesso giorno la società Busitalia Sita Nord della regione Umbria si asterrà dal lavoro per 24 ore. Il 26 luglio un nuovo sciopero aereo da parte del personale ENAV di Torino Caselle e Napoli per quattro ore e per 12 ore a livello nazionale: dalle 8:00 alle 20:00 il personale turnista e l’intera giornata il personale normalista.

Come si può vedere il calendario degli scioperi di luglio 2021 è abbastanza ricco e causerà non poche difficoltà a chi si deve spostare per lavoro o per divertimento.

Per avere la situazione aggiornata bisogna recarsi nei siti ufficiali del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e di Commissione di Garanzia Sciopero. Qui si possono vedere tutti i giorni gli scioperi indetti e revocati in tempo reale. Le agitazioni sindacali sono in continuo cambiamento.