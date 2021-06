L'assegno unico figli 2021 sarà inizialmente destinato solo a disoccupati e partite Iva per poi essere successivamente esteso a tutti a partire da gennaio 2022. Decorre dal settimo mese di gravidanza fino al ventunesimo anno di età di ciascun figlio. Tale beneficio consisterà in un contributo mensile, calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente, ovverosia l'Isee. Pertanto, ai fini della presentazione della domanda ciascun nucleo familiare dovrà essere in possesso di un Isee, in mancanza del quale non sarà possibile presentare e/o ottenere il beneficio, L'Isee sarà fondamentale soprattutto per conoscere il reddito familiare di ciascun richiedente e determinare conseguentemente l'ammontare dell'assegno.

L'assegno unico per figli a carico nasce dall'idea di favorire la natalità in Italia e sostenere la genitorialità. Potranno usufruire dell'assegno anche i nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza o di qualsiasi ulteriore contributo economico per figli a carico erogato dalle regioni. La domanda dovrà essere inviata in maniera telematica tramite il portale web dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps).

I requisiti da possedere per richiedere l'assegno unico

I requisiti che ciascun richiedente dovrà possedere sono: cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea, se straniero, il richiedente dovrà essere titolare di un permesso di soggiorno permanente o per motivi di lavoro o di ricerca di un'occupazione e la sua durata dovrà essere almeno di due anni, essere residente in Italia per l'intera durata del beneficio, essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o tempo determinato ed essere stato residente in Italia per almeno due anni.

L'assegno sarà erogato anche per figli maggiorenni che frequentino un percorso di studi universitario e/o scolastico, a coloro che risultino iscritti a corsi professionali o svolgano un tirocinio formativo. Il figlio maggiorenne potrà anche lavorare percependo un reddito inferiore a un determinato importo annuo.

Come presentare domanda per l'assegno unico per figli a carico

Tutti i soggetti interessati e in possesso dei requisiti di accesso appena descritti potranno presentare la domanda in maniera telematica mediante il sito internet dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Tutti i dettagli relativi all'eventuale invio della richiesta saranno successivamente specificati e comunicati dai decreti attuativi del Governo.

La domanda potrà essere inoltrata anche tramite l'ausilio di caf e patronato o in alternativa rivolgendosi al proprio commercialista di fiducia. Al momento della presentazione della domanda il richiedente dovrà essere in possesso di un Isee aggiornato.