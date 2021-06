Go Project è un’azienda digitale che si occupa di comunicazione tecnologica in tutti gli ambiti. È attualmente alla ricerca di nuovo personale, in particolare di un grafico creativo Web designer analista programmatore da inserire nella sede di Roma.

Le competenze richieste sono un diploma o una laurea in ambito grafico o creativo, la conoscenza dei linguaggi di programmazione HTML5 e CSS3. Il candidato deve essere una persona dinamica, proattiva, conoscere le linee guida per la UX e UI e i principali pacchetti software per la grafica come Adobe Photoshop, Adobe InDesign e Illustrator.

Richiesta esperienza in creazione di siti Internet

Oltre ai requisiti che abbiamo in precedenza elencato, completano il profilo del candidato ideale a lavorare come grafico creativo Web designer presso Go Project di Roma una buona esperienza nella creazione di siti Internet e banner pubblicitari. Necessaria la conoscenza di almeno un framework responsive e di CMS come Joomla o WordPress.

Le conoscenze del candidato analista programmatore devono essere ovviamente anche sui linguaggi di programmazione come PHP, JAVASCRIPT e database SQL. Requisito preferenziale sarà quello di avere avuto una certa esperienza su piattaforme come WordPress, Prestashop, Joomla, Typo3, Drupal, Magento. Necessaria la capacità di essere in grado di operare presso i clienti e lavorare in team.

La sede di lavoro è a Roma e il compenso sarà valutato al momento del colloquio in base alle competenze e all’esperienza del candidato. Si tratta di un lavoro a tempo indeterminato con una retribuzione netta mensile basata sull’esperienza.

Come fare per candidarsi

Per potersi candidare bisogna inviare un curriculum all’indirizzo di posta elettronica che troverete sul sito ufficiale, completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali e possibilmente di una lettera di presentazione.

Nella lettera si possono indicare i link di lavori già svolti o siti Internet creati. Go Project è un’azienda che opera nella comunicazione a 360° e ultimamente sta cercando nuovo personale.

Per avere maggiori dettagli conviene recarsi nel sito Internet di Go Project alla sezione lavora con noi, dove sono segnalate tutte le figure professionali per le quali è possibile candidarsi.

Se non si trova il lavoro adatto alle proprie competenze è possibile inviare una candidatura spontanea.