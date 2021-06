L'Università degli Studi del Molise (Unimol) ha indetto un concorso pubblico per assumere 12 persone a tempo indeterminato nel settore tecnico-amministrativo. I vincitori del concorso saranno assunti nella posizione economica D1, area amministrativa gestionale. Sei posti sono riservati al personale interno dell'Unimol, assunti nella categoria C e che quindi potranno ottenere una progressione di carriera. Altri quattro sono, invece, riservati alle categorie di volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata. Qualora i posti riservati alle Forze Armate non venissero ricoperti si procederà allo scorrimento della graduatoria.

I dodici vincitori del concorso saranno impiegati in quattro settori: contrattualistica pubblica e affari legali, organizzazione delle risorse umane, comunicazione istituzionale e supporto alla didattica e servizi agli studenti.

I requisiti di ammissione al concorso dell'Università degli Studi del Molise

Per potersi iscrivere al concorso indetto dall'Unimol è necessario aver conseguito un diploma di laurea. Per i titoli di studio ottenuti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa. Inoltre è necessario non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

Condizione fondamentale prevista è anche quella di non avere un grado di parentela o di affinità o di coniugio, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore generale, un componente del Consiglio d'amministrazione dell'Università degli Studi del Molise.

Il bando è disponibile integralmente sul sito internet dell'ateneo molisano.

Unimol, la presentazione delle domande

Le domande per partecipare al concorso che mette in palio 12 posti all'Università degli Studi del Molise possono essere presentate entro lunedì 28 giugno 2021. Per spedire la domanda, redatta in carta semplice secondo le indicazioni riportate sul modello allegato al bando, si potrà utilizzare la raccomandata postale con avviso di ricevimento o la posta elettronica certificata: è previsto il pagamento di 10 euro come contributo per l'organizzazione del concorso.

Le prove d'esame

Sono due le prove d'esame previste: una scritta e un'altra orale. Quella scritta prevede un test o quesiti a risposta multipla o un elaborato sulle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto del lavoro, legislazione universitaria, statuto e regolamenti dell'Università degli Studi del Molise, disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella prova orale, oltre alle materie della prova scritta, si andranno a verificare conoscenza dell'inglese e delle tecnologie informatiche. La prova scritta si terrà, in presenza, a Campobasso alle ore 10 di martedì 13 luglio 2021. La prova orale, infine, si terrà lunedì 13 settembre 2021.