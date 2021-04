Nuove assunzioni in Rai. Al via la procedura di selezione per 20 tecnici laureati e 35 specializzati della produzione. La Rai Radiotelevisione italiana s.p.a. inserirà in azienda le persone selezionate con contratto di apprendistato professionalizzante. Sarà possibile presentare la propria candidatura esclusivamente nella sezione lavora con noi del sito aziendale della Rai. La selezione verrà svolta totalmente con modalità a distanza.

Lavorare in Rai: selezione per tecnici laureati

La Rai andrà ad individuare 20 tecnici che andranno a lavorare nell'area tecnico-produttiva (tecnici e tecnici ICT) nelle sedi di Roma, Napoli, Torino e Milano.

Per candidarsi occorre avere un'età non superiore ai 29 anni e 364 giorni ed essere in possesso di una delle seguenti lauree specialistiche: Informatica, Matematica, Fisica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettrotecnica. Inoltre, è necessario essere in possesso della patente di guida "B". Alla procedura selettiva potranno accedere le prime 500 persone in graduatoria (più eventuali ex aequo) individuate sulla base del punteggio determinato dal bando. La domanda di ammissione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12 del 14 maggio 2021. La prima fase della selezione si svolgerà tramite test a risposta multipla che verrà superata da 100 candidati.

La seconda fase prevede un colloquio tecnico e un altro conoscitivo-motivazionale. La selezione Rai dovrebbe partire già a maggio 2021.

La Rai assume specializzati della produzione

Saranno 35 i nuovi specializzati della produzione che presto entreranno in Rai e andranno a lavorare in una delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale.

Anche in questo caso per candidarsi non si dovranno avere più di 29 anni e 364 giorni. Per quanto riguarda il titolo di studio, sarà sufficiente essere in possesso del diploma di scuola media inferiore. Allo stesso tempo sarà necessario avere, però, la patente di guida categoria "C" o "C1". La domanda di ammissione deve essere presentata tassativamente entro le ore 12 del giorno 8 giugno 2021.

Alle prove di selezione accederanno le prime 800 persone, più eventuali ex-aequo, determinate sulla base dei punteggi dei titoli indicati nel bando di concorso. La I fase della selezione prevede un test a risposta multipla con domande di cultura generale e conoscenze specifiche richieste dal ruolo e lingua inglese. Supereranno questa fase selettiva i primi 175 che, poi, dovranno misurarsi nel colloquio tecnico e conoscitivo-motivazionale. La selezione dovrebbe tenersi a partire dal mese di giugno 2021.