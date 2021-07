Importanti novità interessano il concorso Ripam per 2133 funzionari e 1514 funzionari Ministero del Lavoro, INL. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio è stato pubblicato un avviso di modifica dei bando per titoli ed esami, per la copertura di 2133 e 1514 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato da inquadrare rispettivamente nei ruoli di diverse amministrazioni e nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INL.

In particolare non solo sono stati riaperti i termini per partecipare ma altresì sono cambiate le prove concorsuali ed è aumentato il numero dei posti a 2736 per i funzionari Ripam e a 1541 per i funzionari Ministero Lavoro-INL.

Bandi Ripam per 3647 funzionari in totale: nuova scadenza al 29 agosto

In particolare è stata prevista una nuova data di scadenza di presentazione delle domande al 29 agosto per entrambi i bandi.

La domanda di ammissione a tali concorsi deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modello presente su «Step-One 2019». Per la partecipazione ai concorsi il candidato deve aver attivato un indirizzo PEC a lui intestato. Il candidato deve inoltre versare una tassa di 10,00 euro. Si deve provvedere a pagare tale quota di partecipazione entro le ore 23,00 del termine di scadenza sopra citato. Chi ha presentato già la domanda quando furono pubblicati i bandi un anno fa, non deve presentarne un'altra e rimane valida quella già inviata e registrata dal sistema.

Modifiche comuni che interessano le prove preselettiva e scritta

La procedura concorsuale prevista dai due bandi è stata modificata ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legge 44/2021, ribattezzato 'Decreto Covid o sblocca concorsi', voluto dal Governo proprio per velocizzare le procedure pubbliche in modo da superare l'impasse dettato dalla pandemia Covid 19.

Nello specifico è stata rimossa la prova preselettiva e la prova orale. La prova scritta verrà svolta mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate, e con più sessioni consecutive non contestuali. La prova selettiva scritta è altresì volta a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua inglese livello B 1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonchè la conoscenza delle tecnologie informatiche.

Il numero complessivo dei quesiti da risolvere è 40. Per maggiori aggiornamenti è possibile consultare anche la Gazzetta Ufficiale.