Anche durante l'estate non mancano le offerte di lavoro nel settore pubblico, in particolare nelle amministrazioni locali delle principali città: tra i Concorsi Pubblici di agosto se ne segnalano quattro indetti dalla Città Metropolitana di Milano per ruoli non dirigenziali, tutti con scadenza lunedì 16 agosto. Per la precisione, i bandi sono volti alla selezione di due assistenti tecnici industriali, di due specialisti della comunicazione, di un tecnico specialista trasporti e mobilità, di due assistenti ai servizi amministrativi e contabili (quest'ultimo concorso è rivolto esclusivamente agli appartenenti a specifiche categorie protette).

Concorsi pubblici a Milano in scadenza ad agosto: iscrizione e requisiti generali

Tutti i bandi di concorso sono stati pubblicati dall'amministrazione milanese il 16 luglio 2021, quindi l'ultimo giorno utile per poter inviare la propria iscrizione alle prove selettive è il 16 agosto, entro le ore 16.

L'iscrizione è possibile solo per via telematica dall'apposita pagina dedicata ai concorsi pubblici sul sito della Città Metropolitana di Milano: per accedere occorre avere le credenziali Spid, inoltre è necessario essere dotati di un indirizzo di posta elettrinica certificato (PEC) e versare la tassa di iscrizione di 10 euro. Come per ogni concorso pubblico, per poter partecipare occorre rispettare alcuni requisiti generici quali il godimento dei diritti politici, non avere condanne penali o processi penali in corso, non avere alcuna situazione di incompatibilità per gli impieghi nella Pubblica Amministrazione.

Ai candidati che supereranno le prove per essere selezionati verrà offerto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Requisiti specifici e titoli di studio per i bandi di concorso Città Metropolitana di Milano

Per partecipare al concorso dedicato alla selezione di due specialisti della comunicazione occorre avere come titolo di studio una laurea in Scienze della Comunicazione, Lettere, Filosofia o Relazioni Pubbliche, oppure in Editoria e Comunicazione o equipollenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Richiesta la conoscenza della lingua inglese.

La laurea è richiesta anche per la partecipazione al concorso pubblico per la selezione di un tecnico specialista trasporti e mobilità, per la precisione una tra Architettura, Ingegneria Edile o Civile o per l'Ambiente e il Territorio, del Paesaggio, o altri titoli universitari equipollenti.

Anche in questo caso la conoscenza della lingua è un requisito che verrà verificato tramite le prove di selezione.

Per il concorso pubblico volto all'assegnazione di due posti da assistente tecnico industriale è richiesto il diploma di perito industriale o comunque un diploma di scuola secondaria superiore rilasciato da un istituto tecnico-industriale a indirizzo manutenzione e assistenza. In alternativa una laurea in Ingegneria civile e ambientale, in Scienze dell'Architettura e/o dell'Ingegneria Edile, in Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, o equipollenti. Anche in questo tra i requisiti richiesti la conoscenza della lingua inglese.

Infine, la partecipazione al bando di concorso per due posti da assistente ai servizi amministrativi e contabile è subordinata al possesso di un qualsiasi diploma di scuola secondaria superiore, ovviamente ottenuto presso un istituto riconosciuto dall'ordinamento scolastico italiano, e alla conoscenza della lingua inglese.

Le categorie protette a cui è rivolta la selezione sono orfani e congiunti di deceduti o invalidi sul lavoro o in guerra, di vittime di mafia o terrorismo, orfani di deceduti per crimini domestici, testimoni di giustizia o in via sostitutiva loro figli, coniugi, fratelli conviventi.