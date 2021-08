Novità in materia di assunzioni nella società attiva nel settore logistico Bartolini. L'azienda infatti, per il potenziamento del proprio organico, ha dato il via libera alle selezioni di personale da inserire nelle filiali presenti sul territorio nazionale. Le assunzioni in corso riguardano le figure di impiegati operativi e supervisori operativi partenze.

Assunzioni Bartolini in varie città

Si tratta di una buona opportunità lavorativa per molti giovani che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di una delle principali aziende del settore logistico.

Bartolini vanta della collaborazione di quasi mille dipendenti e, grazie a nuovi investimenti, ricerca impiegati da inserire nelle sedi presenti in Italia. Nel dettaglio, le assunzioni sono rivolte a impiegati operativi che opereranno nella sede di Città di Castello (Perugia), Crespellano in provincia di Bologna, Cuneo, Foligno (Perugia), Frosinone, Brescia, Bra in provincia di Cuneo, Asti e Aosta. Inoltre, sono aperte le assunzioni per supervisori operativi partenze da destinare alle filiali di Milano e Padova.

Bartolini apre le assunzioni per impiegati operativi

Gli impiegati operativi avranno un ruolo fondamentale in tutte le mansioni relative alla gestione della piccola filiale. Si occuperanno, infatti, della rendicontazione delle bollette, della gestione delle spedizioni e risolveranno le questioni relative ai pacchi mancanti o danneggiati rispondendo a tutte le esigenze della clientela anche per via telefonica.

Saranno responsabili anche del data-entry dei dati relativi alle spedizioni e predisporranno tutta la documentazione necessaria da consegnare agli autotrasportatori. I candidati ideali dovranno essere in possesso di un diploma di maturità in ragioneria o di un titolo equipollente, esperienza anche minima nel medesimo settore e una discreta conoscenza del computer e dei pacchetti applicativi.

Si ricercano supervisori operativi partenze

I supervisori operativi partenze, invece, avranno una funzione di supporto al responsabile di reparto anche in orario pomeridiano-serale. Gestiranno le partenze delle merci e parteciperanno attivamente al coordinamento delle attività di magazzino e delle risorse impiegate presso il centro di distribuzione.

Potranno partecipare alle selezioni tutte le persone diplomate che abbiano delle capacità nella gestione delle risorse e un buon uso della strumentazione informatica. Si richiede anche un'esperienza maturata nel settore impiegatizio. Le candidature potranno essere inoltrate con la procedura telematica attraverso il portale dell'azienda, dove sarà possibile consultare le Offerte di lavoro attive e inviare il proprio curriculum vitae.