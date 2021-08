Appena aggiornate le Offerte di lavoro di Poste Italiane per postini e operatori di sportello: in data 4 agosto sul sito dell'azienda è infatti stato pubblicato l'apposito annuncio per informare che le selezioni sono di nuovo aperte e che per inviare la propria candidatura c'è tempo fino al 5 settembre.

Non solo le selezioni per portalettere sono attualmente aperte: Poste Italiane assume anche impiegati, o meglio "operatori di sportello" per gli uffici postali di tutta Italia, cercandone anche con specifiche conoscenze linguistiche (cinese, spagnolo, ucraino, inglese) per alcune città.

Lavorare in Poste Italiane: le nuove offerte e requisiti

Per inviare la propria candidatura, esclusivamente online dal sito di Poste Italiane, il termine ultimo è fissato alle ore 23:59 del 5 settembre. Occorre registrarsi al sito e caricare i propri dati nell'apposito form; chi ha i requisiti richiesti potrà essere ricontattato dall'azienda tramite email per partecipare alla prova di selezione, che consiste in un test di ragionamento logico. Verrà in seguito verificata la capacità di guidare uno scooter da 125 cc di cilindrata.

I requisiti per lavorare come postino presso Poste Italiane sono la patente di guida per il mezzo suddetto e un diploma con votazione di almeno 70/100, o una laurea ottenuta con almeno 102/110.

Richiesto il patentino di bilinguismo italiano-tedesco per lavorare nella provincia autonoma di Bolzano.

Le selezioni sono attualmente aperte per le regioni del Centro-Nord Italia, il contratto di lavoro proposto sarà a tempo determinato a partire da settembre 2021.

Poste Italiane assume operatori di sportello in tutta Italia

Anche in questo caso la candidatura a una delle offerte di lavoro Poste Italiane per impiegati va inviata online dal sito dell'azienda, ma la scadenza dipende dal tipo di selezione e dalla zona: per la selezione generica, cioè rivolta ad assumere operatori di sportello negli uffici postali di ogni regione italiana senza il requisito di una particolare conoscenza linguistica straniera, è fissata per il 31 agosto; invece, il termine ultimo per l'invio della propria candidatura per le selezioni di operatori con specifiche conoscenze linguistiche è il 15 settembre.

Nel dettaglio, Poste Italiane ricerca impiegati che conoscano l'inglese per gli uffici di Brescia, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, lo spagnolo per gli uffici di Milano, il cinese per quelli di Milano, Reggio Emilia e Prato, l'ucraino per quelli di Reggio Emilia.

L'unico requisito richiesto è un diploma di scuola secondaria superiore con votazione di almeno 70/100 (una votazione superiore o il possesso di una laurea sono titoli valutati in più), oltre a un'ottima conoscenza di una delle lingue su menzionate per le apposite selezioni. Ai candidati ritenuti idonei verrà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato, full time.