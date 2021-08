Proseguono le assunzioni nel noto gruppo Poste Italiane attivo nel settore postale e finanziario che recentemente ha aperto nuove selezioni di personale da inserire nelle sedi presenti sul territorio nazionale. Le attuali assunzioni riguardano le figure professionali di consulenti finanziari e operatori di sportello.

Assunzioni in tutta Italia nel gruppo Poste Italiane

Buona occasione, quindi, per molti giovani che desiderano avviare un'importante carriera con il gruppo Poste Italiane e che hanno la possibilità di interagire con professionisti del settore e far parte di una società in continua crescita.

Poste Italiane, infatti, ha all'attivo oltre 120 mila dipendenti e, grazie a nuovi investimenti sta portando avanti un piano di nuove assunzioni volte a reclutare figure da inserire nell'ambito commerciale e di assistenza alla clientela. Secondo le Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale di Poste Italiane, infatti, il gruppo ha avviato le assunzioni per operatori di sportello e consulenti finanziari che opereranno in tutte le filiali presenti in Italia.

Aperte le selezioni per consulenti finanziari

I consulenti finanziari dovranno garantire un'adeguata assistenza alla clientela cercando di svolgere al meglio ed in completa autonomia le attività di promozione e di marketing. Dovranno, infatti, cercare di offrire i migliori servizi e proporre le soluzioni di investimenti ai clienti.

Si occuperanno anche della vendita dei prodotti assicurativi e finanziari del gruppo Poste Italiane e risolveranno le eventuali problematiche riscontrate. Per candidarsi alla posizione di consulenti finanziari è necessaria una laurea magistrale in materie economiche, oltre ad avere un'ottima capacità di comunicazione e di relazione, voglia di mettersi in gioco e possedere una buona conoscenza del pacchetto Office.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le risorse che supereranno le selezioni verranno inserite con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante.

Si ricercano anche operatori di sportello, serve diploma

Gli operatori di sportello, invece, svolgeranno attività di promozione e di vendita dei prodotti o servizi di competenza, assicurando l'espletamento di tutte le procedure operative e amministrative.

In questo caso, sarà necessario un diploma di istruzione secondaria di secondo grado con votazione minima di 70 su 100, avere capacità nelle relazioni interpersonali, attitudine al lavoro in team e doti di organizzazione. Poste Italiane offre le assunzioni con contratto a tempo indeterminato con orario part-time. Gli interessati alle assunzioni potranno inviare la propria candidatura attraverso il portale del gruppo, alla sezione "Posizioni aperte", dove si potrà inserire il curriculum con allegati i titoli posseduti.