La confusione l'ha fatta da padrone nel mondo della Scuola nelle ultime ore. Oggi alle ore 11, dopo la richiesta di un incontro urgente da parte dei sindacati, il ministero dell'Istruzione ha fissato un incontro per chiarire alcuni punti sulla questione delle assunzioni di ruolo e degli incarichi a tempo determinato.

Critiche dei sindacati sulla piattaforma presentata dal ministero

La piattaforma che il ministero dell'Istruzione aveva presentato nei giorni scorsi è stata considerata troppo complicata dai sindacati e allo stesso tempo erano poco chiari alcuni aspetti che saranno chiariti stamani.

La cosa che non ha convinto per niente i sindacati è che si era calcolata una sola procedura sia per l'incarico a tempo indeterminato che per le supplenze: una situazione che rischia seriamente di creare confusione. Solo dopo l'incontro, sarà possibile cercare il modulo per l'immissione in ruolo e per gli incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche e annuale (al 30 giugno e al 31 agosto) da Gae e Gps di prima e seconda fascia.

Le critiche dei sindacati al ministero

Non è solo la complessità della procedura ad essere stata criticata aspramente dai sindacati. Essi infatti criticano il fatto che il ministero non abbia ancora pubblicato il decreto che disciplina le assunzioni da Gps, del quale è stata pubblicata soltanto una bozza nei giorni scorsi.

Inoltre, non è stata ancora pubblicata l'annuale circolare delle supplenze che disciplina l'attribuzione delle stesse e non si conoscono le disponibilità residue della precedente fase di immissioni in ruolo. Tanti uffici scolastici non hanno ancora ufficializzato l'organico di fatto. Su Orizzonte scuola ha parlato Pacifico del sindacato Anief che ha spiegato: "nel documento inviato al ministero abbiamo evidenziato come a nostro avviso sia assolutamente fuori luogo chiedere ai docenti inseriti in Gae e Gps di dichiarare genericamente le loro disponibilità a partecipare alle supplenze, segnalando le sedi e classi di concorso da accettare al buio, pena l'esclusione".

Gps I fascia: in attesa delle nuove graduatorie

Proprio le graduatorie provinciali nei giorni scorsi sono state rimpinguate da docenti specializzati su sostegno e abilitati su materia nell'ultimo anno scolastico. Si attende con molta curiosità, al proposito, anche la pubblicazione delle graduatorie aggiuntive visto che tutti coloro che si sono inseriti in prima fascia nei giorni scorsi (sia su sostegno che su materia) saranno inseriti solo dopo coloro che sono già specializzati/abilitati non a pettine nella graduatorie.

Ad oggi, solo le province di Avellino e Trieste hanno pubblicato le graduatorie delle Gps valide per l'anno scolastico 2021-2022, mentre molti altri uffici scolastici sono ancora impegnati con migliaia di rettifiche da fare.