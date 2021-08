Intesa Sanpaolo, istituto di credito operante nel settore finanziario, assicurativo e bancario ha indetto nuove assunzioni di personale volto all'ampliamento del proprio organico anche al fine di garantire continuità dei servizi alla clientela. Le assunzioni in corso, infatti, sono rivolte a diplomati e laureati da destinare nelle diverse sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Candidature online per le assunzioni in Intesa Sanpaolo

Si tratta di una buona opportunità per chi è in cerca di un'occupazione, i quali avranno la possibilità di candidarsi direttamente online attraverso il canale telematico messo a disposizione sul sito istituzionale dell'istituto di credito.

Intesa Sanpaolo, infatti, vanta della collaborazione di oltre 90 mila dipendenti che operano nelle divisioni di tutto il mondo e, grazie a nuovi investimenti, l'istituto di credito può contare su nuove entrate anche per far fronte ai pensionamenti. Attualmente, le assunzioni riguardano gestori di filiale e agenti senior in attività finanziaria da destinare nelle diverse filiali presenti sul territorio italiano.

Selezioni in corso per agenti senior

Gli agenti senior in attività finanziaria avranno il compito di gestire e sviluppare ulteriormente il portafoglio clienti. Saranno responsabili anche dell'acquisizione di nuovi clienti e dello sviluppo del cross-selling sui clienti della banca. Per candidarsi alla posizione di agente senior in attività finanziaria non sarà necessaria una laurea ma i candidati ideali dovranno avere un'età compresa fra i 25 ed i 50 anni, essere iscritti agli elenchi dell'intermediario finanziari o al registro Rui dell'Ivass.

Serviranno anche doti di comunicazione, attitudine al lavoro di gruppo e propensione commerciale.

Posizioni aperte per gestori di filiale

I gestori di filiale per la divisione banca dei territori svilupperanno e gestiranno il portafoglio clienti, lavoreranno quotidianamente all'interno del team al fine del raggiungimento degli obiettivi commerciali e saranno sempre aggiornati sui trend di mercato e sulle innovazioni che possano impattare il business bancario.

Si ricercano persone in possesso di una laurea anche triennale in discipline economiche o giuridiche, che abbiano esperienza nel settore bancario e finanziario di almeno tre anni, che siano capaci di accogliere e soddisfare le esigenze della clientela, abili al lavoro di gruppo e che abbiano un orientamento al risultato. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare tutte le Offerte di lavoro attive e, dopo aver scelto la posizione desiderata procedere alla compilazione della scheda anagrafica, allegando il proprio curriculum vitae alla sezione dedicata del sito istituzionale di Intesa Sanpaolo.