Nuove assunzioni nella nota azienda di trasporto ferroviario Italo. La società, infatti, per far fronte all'operazione di potenziamento del proprio organico ha indetto nuove assunzioni di personale diplomato e laureato da inserire nelle sedi di Roma e Milano. Le candidature vanno inoltrate con la procedura telematica attraverso il sito istituzionale dell'azienda.

Assunzioni in corso per le sedi di Roma e Milano

Buone opportunità, quindi, per molti giovani diplomati e laureati che sono alla ricerca di un posto di lavoro all'interno di una delle principali azienda attive nel settore dei trasporti.

Italo rappresenta tutt'oggi una realtà in continua crescita e vanta della collaborazione di oltre 1.900 dipendenti che svolgono le proprie mansioni in vari settori: dall'amministrativo, al manutentivo, al tecnico e al settore della circolazione. Attualmente l'azienda Italo ha avviato le assunzioni per macchinisti che saranno inseriti nelle filiali di Roma e Milano e addetti alla logistica che opereranno nella sede di Roma.

Posizioni aperte per macchinisti

I macchinisti si occuperanno della guida dei treni cercando di fornire adeguata assistenza ai viaggiatori e rendendo confortevole la propria esperienza di viaggio. Inoltre, dovranno fornire le informazioni necessarie circa le tratte e le tariffe applicate sui biglietti.

Le risorse saranno appositamente avviate ad un corso di formazione che servirà per il conseguimento delle abilitazioni previste per la conduzione dei treni ad alta velocità. La fine del corso è prevista per dicembre 2021. Per candidarsi alla posizione di macchinista servirà un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la licenza europea treni in corso di validità, il certificato complementare di categoria B, esperienza pregressa nel ruolo di macchinista ed una disponibilità a lavorare su turni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I requisiti richiesti per gli addetti alla logistica

Gli addetti alla logistica, invece, dovranno occuparsi della predisposizione dei cicli logistici e degli accantonamenti periodici di competenza e del supporto al processo di budgeting. Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nella gestione degli aspetti amministrativi della direzione operations e supporteranno il processo di reporting aziendale periodico.

In questo caso sarà richiesta una laurea magistrale in Economia, una buona conoscenza dei principi di budgeting, ottime capacità di analisi, buona conoscenza del pc e del pacchetto Office, esperienza maturata nel settore di almeno 12 mesi e attitudine al team working. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il canale telematico messo a disposizione dall'azienda, dove sarà possibile allegare il proprio curriculum vitae.