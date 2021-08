Ancora assunzioni nel gruppo Poste Italiane per diversi profili diplomati. L'azienda, infatti, ha da qualche tempo avviato le selezioni per consulenti finanziari, addetti allo sportello e portalettere, i quali dovranno presentare la propria candidatura attraverso il canale telematico messo a disposizione dal gruppo. Tutti coloro che decideranno di candidarsi per la posizione di addetti allo sportello potranno inviare il proprio curriculum vitae entro il 31 agosto.

Assunzioni nel gruppo Poste Italiane per diplomati

Le assunzioni sono rivolte a persone diplomate provenienti da tutta Italia visto che, le attuali selezioni sono aperte in ambito nazionale e le risorse che supereranno le selezioni saranno inserite nelle diverse filiali presenti su tutto il territorio nazionale.

Lavorare nel gruppo Poste Italiane significa far parte di un'azienda solida ed in continua crescita, che vanta della collaborazione di oltre 129 mila dipendenti e che garantisce un percorso formativo ben strutturato e mirato all'apprendimento delle competenze necessarie per poter svolgere il lavoro in completa autonomia. Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale di Poste Italiane, sono aperte le assunzioni per consulenti finanziari, portalettere e addetti allo sportello.

Selezioni per operatori di sportello e consulenti finanziari

Gli operatori di sportello presidieranno le attività di promozione e di vendita dei prodotti e servizi di competenza assicurando tutte le procedure amministrative ed operative.

Per questa posizione si richiede un diploma di maturità, ottime capacità di relazione e attitudine al problem solving. Le assunzioni verranno effettuate con contratto a tempo indeterminato e gli interessati, per candidarsi avranno tempo fino al 31 agosto.

I consulenti finanziari, invece, avranno un ruolo fondamentale nella gestione del portafoglio clienti e nella promozione dei servizi del gruppo Poste Italiane.

Le offerte di lavoro sono sempre rivolti a giovani diplomati, che abbiano doti commerciali e che siano in grado di utilizzare il pacchetto Office.

Posti aperti anche portalettere

Le attuali assunzioni sono rivolte anche ai portalettere i quali dovranno occuparsi prevalentemente della gestione della corrispondenza e tutte le operazioni che consistono in ricezione, smistamento e consegna della posta.

Servirà un diploma di maturità con votazione minima di 70 su 100, patente di guida e l'idoneità fisica alla mansione rilasciata dall'Asl di competenza. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare tutte le posizioni aperte ed inviare la propria candidatura esclusivamente utilizzando la procedura telematica allegando il proprio curriculum vitae per la posizione desiderata.