Miccolis, azienda di trasporti con sedi in Puglia e Basilicata ma operativa su tutto il territorio nazionale, ricerca autisti di autobus per servizi di linea in diverse città. L’offerta di lavoro è rivolta a conducenti con esperienza in possesso della patente D/E e della CQC Persone. Per i candidati non ancora in possesso dei titoli richiesti è prevista la possibilità di frequentare gratuitamente i corsi della Bus Miccolis Academy, con successivo inserimento lavorativo.

Le candidature devono essere inviate online tramite il sito web aziendale.

Posizioni aperte, sedi e requisiti per le assunzioni di autisti Miccolis

Per chi è già in possesso delle patenti D/E e della Carta di qualità del Conducente (CQC) persone, oltre che del certificato di idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e di una pregressa esperienza nel ruolo, sono aperte le candidature per le seguenti sedi di lavoro, per le quali è prevista l’assunzione a tempo indeterminato, come previsto dal CCNL autoferrotranvieri, paragrafo 140:

Roma. Trasporto pubblico urbano sulle linee 021, 246, 246P, 718 per conto di ATAC;

Milano. Servizio trasporto passeggeri sulla linea Aeroporto Malpensa-Milano e viceversa;

Bergamo. Servizio trasporto passeggeri sulla linea Aeroporto Orio al Serio-Milano e viceversa;

Torino. Servizio urbano. Per questa sede, si specifica che il lavoro è organizzato con turni comunicati con scadenza quadrimestrale, senza turni spezzati. Sono inclusi: buoni pasto di 8 € al giorno, 14 mensilità, assistenza sanitaria gratuita e acquisizione del paragrafo 158 al raggiungimento di 4 anni di anzianità;

Vicenza. Servizio urbano. Per questa sede, il contratto di lavoro include l'alloggio a carico dell'azienda per i primi 5 mesi di servizio, il rimborso del costo sostenuto per il conseguimento della patente di guida e buoni pasto di 8 € al giorno.

Academy per il conseguimento gratuito della patente D e del CQC

Per chi fosse interessato alla professione di conducente di autobus ma è sprovvisto dei titoli necessari, Miccolis prevede la possibilità di frequentare il corso gratuito della sua Academy, della durata di 12 settimane, per il conseguimento della patente D e del CQC persone e finalizzato a un inserimento lavorativo.

Per partecipare sono richiesti i seguenti requisiti:

Stato di disoccupazione;

Patente B in corso di validità;

Disponibilità a frequentare l’intero corso;

Disponibilità a lavorare successivamente a Roma.

Come fare domanda

Per fare domanda e partecipare alle selezioni occorre collegarsi al sito web di Miccolis dove, nella sezione “Lavora con noi/Posizioni aperte” si possono consultare i dettagli e inviare la candidatura.

