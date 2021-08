L’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, offre a giovani neolaureati la possibilità di effettuare uno stage presso la propria sede di Roma.

Le domande dovranno essere inviate entro il 6 settembre telematicamente, nel rispetto della procedura descritta nel bando di concorso. Quest’ultimo è reperibile sul sito web di ICE e i candidati interessati a partecipare alla selezione sono invitati caldamente a visionarlo.

Destinatari e requisiti

In allegato al bando di concorso è presente la lista degli uffici disponibili ad ospitare tirocinanti.

In generale, per partecipare può essere richiesto un titolo di laurea magistrale o triennale a seconda della posizione per la quale si sta facendo richiesta. In alcuni casi, possono essere necessarie ulteriori competenze specifiche, come ad esempio la conoscenza della lingua inglese oppure particolari competenze informatiche.

Nel bando è specificato che l’iniziativa è rivolta a giovani che si trovano in una condizione di disoccupazione o inoccupazione e che siano iscritti presso un Centro per l’impiego. È necessario, inoltre, che i candidati non abbiano già svolto esperienze di tirocinio presso l’ICE negli anni precedenti.

Informazioni sui tirocini

Come già specificato in precedenza, l’iniziativa ha ad oggetto lo svolgimento di tirocini extracurricolari per un periodo massimo di 6 mesi, per ciascuno dei quali sarà corrisposto un rimborso spese del valore di 800 euro.

I tirocini in questione dovrebbero essere attivati probabilmente a partire dal prossimo autunno e si svolgeranno a Roma.

In considerazione del numero di richieste che perviene annualmente, saranno contattati dall’ente organizzatore solamente i candidati considerati maggiormente idonei a svolgere le mansioni previste, sulla base dei curricula presentati.

Ovviamente, coloro che non saranno selezionati potranno proporre domanda di partecipazione anche in future iniziative analoghe.

Modalità di invio della domanda di partecipazione

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate entro il prossimo 6 settembre, attraverso il sistema telematico predisposto sul sito web di ICE.

Per candidarsi sarà necessario compilare il formulario online, il cui link è presente sul bando di concorso: tale formulario prevede l’inserimento dei dati anagrafici e curriculari del candidato.

Come specificato anche nell’ultimo paragrafo del bando, l’Agenzia si riserva la facoltà di annullare, totalmente o parzialmente, lo svolgimento di tali tirocini, a suo giudizio discrezionale e insindacabile.