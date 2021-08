Poste Italiane sta procedendo ed effettuare nuove selezioni per rinnovare il proprio personale. Tra le figure ricercate vi sono anche portalettere e operatori di front end, per le cui posizioni ci si può candidare anche se si è in possesso del solo diploma di maturità. Per la presentazione delle candidature sono stati fissati termini differenti, che variano a seconda della posizione per la quale ci si sta candidando. Oltre al diploma, va bene anche la laurea.

Ultima settimana per candidarsi come operatori di sportello

In tutti Italia, sono aperte le selezioni per il profilo di operatore di front end: la scadenza per la presentazione delle domande è stata stabilita per il 31 agosto, quindi questa è l’ultima settimana utile per inoltrare la propria domanda.Come accennato nell'introduzione, non sono richiesti ulteriori titoli specifici oltre al diploma di scuola superiore, sebbene il possesso del titolo di laurea potrebbe essere considerato positivamente.

Gli operatori di sportello sono coloro che si occupano della promozione e della vendita dei servizi di Poste Italiane: i candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time.

Selezioni per sportellisti con conoscenza delle lingue straniere

In determinate regioni è richiesta anche la conoscenza di lingua straniera tra cui:

spagnolo in Lombardia

inglese in Lazio, Veneto, Lombardia, Sicilia, Toscana e Campania

cinese in Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna

arabo in Puglia, Liguria ed Emilia-Romagna

ucraino in Emilia-Romagna

francese in Lazio, Veneto, Lombardia, Sicilia e Puglia

Le domande dovranno essere inviate telematicamente attraverso il sito web di Poste Italiane entro il 15 settembre.

Le assunzioni, in questo caso, avverranno con contratto a tempo determinato. I candidati interessati sono invitati a consultare gli annunci nell’apposita sezione del sito dell’azienda per conoscere nel dettaglio quali regioni cercano esperti in lingua straniera.

Proseguono le ricerche per nuovi postini

È fissato al prossimo 5 settembre il termine ultimo per candidarsi al profilo di portalettere.

Anche in questo caso le domande potranno essere inoltrate in via telematica attraverso il form appositamente predisposto sul sito web dell’azienda, previa registrazione al sistema, nella sezione relativa alla ricerca di nuovo personale.

Per essere assunti a tempo determinato come postini è sufficiente possedere un diploma di scuola superiore e la patente, necessaria per la guida del mezzo aziendale.

Soltanto per gli uffici della provincia di Bolzano è richiesto anche il patentino di bilinguismo. Le selezioni interessano le regioni di tutta Italia, sebbene poi le assunzioni avverranno tendendo conto delle specifiche esigenze aziendali a livello territoriale.