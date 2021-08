Assunzioni aperte nella nota azienda attiva nel settore della produzione di oggettistica per la casa e di ceramica. Thun, infatti, sta puntando sul reclutamento di giovani da inserire in organico con il profilo professionale di addetti alle vendite in diverse filiali presenti su tutto il territorio nazionale.

Nuove assunzioni in Thun

Le assunzioni in Thun rappresentano una buona opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di una delle più importanti aziende attive nel settore della grande distribuzione organizzata, con la quale avranno la possibilità di apprendere le tecniche di vendita e operare con altri professionisti del settore vendite.

L'azienda offre le assunzioni con contratto a tempo determinato e a tempo parziale da inserire nei punti vendita di Curno (Bergamo), Grosseto, Colonnella (Teramo), Bologna, Marcon in provincia di Venezia e Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena).

Selezioni in corso per addetti alle vendite

Le risorse saranno inserite con iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga o trasformazione a tempo indeterminato e verranno affiancati da personale esperto che li supporterà nell'espletamento delle proprie mansioni. Gli addetti alle vendite, inoltre, avranno la possibilità di partecipare a percorsi di formazione che serviranno per apprendere le conoscenze necessarie nell'ambito retail e nel settore della grande distribuzione organizzata.

Al termine del suddetto corso di formazione, infatti, dovranno essere in grado di assistere in completa autonomia la clientela, garantire lo svolgimento continuo delle attività del punto vendita, garantendo anche il corretto approvvigionamento della merce in collaborazione con il centro logistico. Inoltre, gli addetti alle vendite svolgeranno le attività di incasso e avranno un ruolo fondamentale nel supporto alla clientela nei casi eventuali di cambi merci e di resi.

Si occuperanno anche della pulizia dell'intero punto vendita.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione di assistente alla vendita non sarà necessario un diploma di maturità ma, stando alle Offerte di lavoro pubblicate sul portale Thun, i candidati ideali dovranno avere una pregressa esperienza nel settore della GDO e nell'ambito vendite, possedere delle competenze nelle relazioni interpersonali, attitudine al lavoro in team, conoscenza dei principali strumenti informatici e orientamento al risultato e alla crescita economica.

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il portale Thun, ovvero, alla sezione dedicata alle assunzioni, dove si potrà allegare il curriculum.