Secondo il giornalista sportivo Paolo Paganini, la sterilità offensiva di Dusan Vlahovic mostrata dal serbo in queste prime gare di campionato starebbe spingendo il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli a osservare alternative in attacco per il futuro. Tra queste ci sarebbe Jonathan David del Lille e soprattutto Victor Osimhen, bomber del Napoli attualmente in prestito al Galatasaray.

Paganini: 'Per i bianconeri c’è Jonathan David del Lille per gennaio, ma il vero obiettivo resta Osimhen'

Il giornalista sportivo Paolo Paganini ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale rivela un'indiscrezione di calciomercato sulla Juventus collegata anche al momento complicato che sta vivendo il centravanti bianconero Dusan Vlahovic: "Il messaggio di Thiago Motta mi sembra chiaro in Juventus-Napoli Vlahovic o si sveglia oppure in attesa del mercato potrebbe finire in panchina.

C’è Jonathan David del Lille per gennaio, ma il vero obiettivo resta Victor Osimhen".

Una trattativa che avrebbe sicuramente un forte impatto mediatico e tecnico sulla Juventus, visto il potenziale del centravanti nigeriano, ma che in ogni caso richiederebbe uno sforzo economico non indifferente da parte della società piemontese. Osimhen ad oggi avrebbe infatti una valutazione da circa 80 milioni di euro, una somma che la Juve potrebbe spendere in prospettiva se cedesse un pezzo grosso della propria rosa.

Nel frattempo proprio il classe '98, in prestito secco dal Napoli al Galatasaray, nella serata di ieri ha giocato la sua seconda gara da protagonista col club turco con il quale è riuscito a fornire un assist al compagno Dries Mertens nell'1-3 inferto al Fenerbahce dell'ex romanista José Mourinho.

I commenti dei tifosi alle parole di Paganini

Le parole scritte dal giornalista Paolo Paganini hanno catturato l'attenzione di vari tifosi della Juventus: "Vlahovic e inutile, il 95% dei palloni non riesce a stopparli o tenere palla per fare salire la squadra. Secondo me Motta con il Napoli l‘ha bocciato definitivamente, per non umiliarlo non l‘ha tolto al trentesimo.

Meglio Milik se sano almeno ha piedi buoni. Comunque ora Giuntoli sa cosa fare".

Un altro poi aggiunge: "Giuntoli ha fatto un grande mercato, ma Vlahovic ha caratteristiche diverse da Zirkzee e intanto Milik non è più affidabile fisicamente. Un esterno in meno e una punta centrale in più era una scelta più sensata".

Infine un tifoso sottolinea su Vlahovic: "Però Paolo il problema è lo stesso di Osimhen... chi te lo prende con un ingaggio di 10 milioni netti? O comunque lo tieni in panchina e prendi un altro col suo stipendio?".