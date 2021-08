Buone notizie per chi sta cercando Offerte di lavoro in Spagna. L'azienda Everis offre ottime opportunità per cinque sviluppatori da inserire nella propria sede di Palma di Maiorca. Si propone un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per un totale di otto ore giornaliere.

Lavorare in Spagna, offerte nel campo dell'informatica

Tra le offerte di lavoro in Spagna si segnalano quelle nel campo dell'informatica, tra i principali settori nei quali non mancano le possibilità di lavorare all'estero, ricevendo tra l'altro un ottimo compenso. Infatti, lo stipendio proposto per i cinque sviluppatori back-end che EURES (portale europeo della mobilità dei lavoratori), in collaborazione con Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), sta cercando per conto dell'azienda Everis, può arrivare fino a 3.300 euro al mese con un contratto di lavoro a lungo termine.

La sede di lavoro sarà Palma di Maiorca, dove Everis, società di consulenza e outsourcing in campo economico, ha una sede prestigiosa dedicata alle organizzazioni internazionali.

Requisiti per candidarsi alle offerte di lavoro per sviluppatori informatici in Spagna

Cosa occorre per candidarsi a questa offerta di lavoro proposta da Everis? I requisiti richiesti sono chiaramente molto specifici e di un certo livello, data la posizione offerta e il tipo di mansione che si andrà a ricoprire. In particolare, è necessario avere una esperienza almeno triennale nell'uso di software specifici e di strumenti informatici quali java/jee spring boot, spring, cucumber, sonarqube, rest/soap e altri ancora, oltre a un background lavorativo nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

Si richiede inoltre una buonissima conoscenza della lingua inglese (almeno uguale o superiore al livello B2/C1) e la disponibilità a viaggiare occasionalmente nel continente europeo.

Annunci di lavoro per sviluppatori all'estero

Per chi desidera trovare occupazione all'estero, Everis offre interessanti prospettive e con un contratto a lungo termine, oltre che alla possibilità di fare carriera nel settore dell'informatica.

La propria candidatura deve essere inviata entro venerdì 8 ottobre 2021, esclusivamente online all'indirizzo indicato sul portale ufficiale Anpal, seguendo attentamente le indicazioni.

Ogni informazione specifica su queste offerte di lavoro per sviluppatori è disponibile sul sito Anpal, nella sezione "Notizie" all'apposita voce "EURES".

Alle risorse selezionate verrà proposto un contratto a tempo indeterminato per otto ore di lavoro al giorno, con uno stipendio lordo tra i 27.000 e i 40.000 euro all'anno.