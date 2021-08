Gli uffici scolastici regionali stanno provvedendo a pubblicare sul proprio sito, nella sezione "comunicazioni docenti", i file che assegnano prima la provincia e poi la sede scolastica ai docenti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato. I vincitori del concorso straordinario 2020/2021 che rientrano nel numero dei posti messi a bando per la propria classe di concorso e per la propria regione, infatti, il prossimo 1° settembre firmeranno un contratto a tempo indeterminato. Alcuni docenti inoltre, come riporta l'articolo 2, comma 6, del DL n.

22/2020, convertito in legge n. 41/2020, otterranno la retrodatazione giuridica del contratto lavorativo al 1° settembre 2020.

Vincitori procedura straordinaria scuola: a chi spetta la retrodatazione giuridica

I docenti che hanno vinto il concorso scuola straordinario a breve riceveranno il contratto di lavoro a tempo indeterminato, il quale dovrà essere confermato in seguito all'anno di prova che gli insegnanti svolgeranno a partire dall'inizio delle lezioni. I vincitori che rientrano nel contingente dei posti destinati alla procedura pubblica per l’anno scolastico 2020/2021 avranno la retrodatazione giuridica del contratto al 1° settembre 2020. Come fare a sapere quanti posti sono stati accantonati per la propria classe di concorso in una determinata regione?

Per scoprirlo è necessario scaricare l'allegato contenente il numero dei posti accantonati in riferimento alla procedura straordinaria per tutte le classi di concorso e in tutte le regioni, disponibile sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. In alternativa è possibile cercarlo sui motori di ricerca digitando "allegato C posti 2020/2021 procedura straordinaria".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La decisione di concedere tale retrodatazione sarebbe scaturita dalla mancata pubblicazione in tempo utile delle Graduatorie di merito 2020 per le prossime immissioni in ruolo.

Docenti con contratto a tempo indeterminato, i prossimi step

I docenti individuati per la stipula del contratto a tempo indeterminato, dopo aver ricevuto l'assegnazione della provincia e dell'istituzione scolastica, dovranno presentarsi personalmente presso la segreteria scolastica il 1° settembre per la presa di servizio.

In seguito parteciperanno agli eventuali incontri collegiali che precedono l'inizio delle lezioni e successivamente intraprenderanno l'anno di prova.

Infine coloro che supereranno l’anno di formazione e prova presenteranno la domanda di ricostruzione della carriera dal 1° settembre al 31 dicembre dell’anno scolastico successivo.