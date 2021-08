Due Concorsi Pubblici in scadenza ad agosto, a Crema e a Mondragone, sono volti all'assunzione di un totale di 11 assistenti sociali: tra i requisiti per partecipare alle selezioni c'è la laurea. Le Offerte di lavoro nella Pubblica Amministrazione sono numerose anche nei mesi estivi grazie ai bandi di concorso per la selezione di personale qualificato.

Offerte di lavoro per Assistenti Sociali, pubblicati nuovi Concorsi Pubblici

Si segnalano due concorsi pubblici per assistenti sociali in Lombardia e in Campania, specificatamente a Crema e Mondragone: la ASST della città lombarda è alla ricerca di due figure da assumere come "collaboratore professionale - assistente sociale", invece l'amministrazione comunale della città campana seleziona nove assistenti sociali.

Il concorso pubblico della ASST di Crema è in scadenza il 26 agosto, quello del Comune di Mondragone il 15 dello stesso mese.

Concorso pubblico a Crema per collaboratori assistenti sociali: requisiti e invio domanda

La domanda di partecipazione alle tre prove selettive del bando (pratica, scritta e orale) può essere inviata solamente online dall'apposita pagina dedicata ai concorsi pubblici sul sito dell'ASST di Crema entro le ore 23:59 di giovedì 26 agosto, allegando un proprio documento di identità e la ricevuta del pagamento della tassa di partecipazione pari a 15 euro. Prevista anche la valutazione di specifici titoli per ogni candidato: le modalità sono spiegate nel bando.

Oltre ai soliti requisiti generali obbligatori per poter partecipare alle selezioni della PA tramite concorso, ai candidati è richiesto il possesso di una laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale o di una laurea specialistica in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei servizi sociali o di una laurea magistrale in Servizio sociale e Politiche sociali.

In alternativa, un diploma universitario in Servizio sociale oppure un diploma di Assistente sociale abilitante. Inoltre, occorre anche essere già iscritti, al momento di invio della domanda, all'albo professionale di riferimento.

Bando di concorso a Mondragone per assistenti sociali: scadenza e requisiti

Sarà solo una la prova di selezione, quella orale, per la selezione dei candidati verranno specificatamente valutati i titoli di ognuno: le modalità sono disponibili nel bando di concorso scaricabile dal sito dell'amministrazione comunale di Mondragone, da dove occorre scaricare anche il modulo di iscrizione al concorso e la scheda di valutazione dei titoli.

Modulo e scheda dovranno poi giungere non oltre il 15 agosto al Comune, inviandoli agli indirizzi indicati nel bando tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnati manualmente presso gli uffici comunali.

Si richiede come requisito specifico la laurea in Servizio Sociale oppure il diploma abilitante si Assistente sociale, oltre all'iscrizione all'Albo professionale e all'abilitazione alla professione.