Poste Italiane continua la campagna di recruiting con un nuovo annuncio di selezione del personale, rivolto ad assumere portalettere in varie regioni d'Italia. L'annuncio è rivolto ad entrambi i sessi ed è prevista una precisa scadenza entro cui candidarsi, ovvero entro e non oltre il 5 settembre. Le sedi di lavoro previste sono nelle seguenti Regioni:

Veneto;

Piemonte;

Lombardia;

Valle d’Aosta;

Friuli Venezia Giulia;

Trentino Alto Adige;

Umbria;

Toscana;

Liguria;

Emilia Romagna;

Marche.

Si può scegliere una sola area territoriale di preferenza

Come partecipare alla selezione

Fra i requisiti richiesti per inviare le candidature vi è quello del conseguimento del diploma di maturità, con punteggio minimo di 70 su 100, oppure un diploma di laurea, ottenuto con votazione di almeno 102 su 110.

Al momento della chiamata sarà necessario presentare idonea documentazione. Non sono previste competenze specialistiche.

Tra gli altri requisiti previsti c'è anche la patente di guida in corso di validità, necessaria per guidare il motomezzo aziendale. Il contratto offerto è a a tempo determinato a decorrere da settembre 2021, in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Lo stipendio di un postino, mediamente, si aggira intorno ai 1200 euro al mese. Il portalettere deve avere le seguenti capacità: di guida del mezzo; di lettura corretta e veloce; deve saper usare il PC.

Come inviare la candidatura e qual è l'iter della selezione

Ci si può candidare solo attraverso il form appositamente messo a disposizione sul sito web di Poste Italiane.

A tal proposito, bisogna prima registrarsi sul sito e poi cliccare la posizione d'interesse attraverso il pulsante azzurro “invia la tua candidatura” e proseguire con l’inserimento dei propri dati personali. La procedura di selezione prevede vari step. In primis, qualora il Cv inviato dovesse risultare interessante, si viene contattati dal dipartimento delle risorse umane territoriali di Poste Italiane tramite una telefonata.

A questo punto, il candidato dovrà sottoporsi a un test di ragionamento logico ma senza una convocazione fisica, visto che per via del Covid 19 si predilige la modalità di svolgimento a distanza. In caso di superamento del test logico con voto positivo, si passa al colloquio e alla prova pratica di guida del mezzo aziendale, il cui superamento è condizione essenziale per poter essere assunti con la qualifica di portalettere.

Viene previsto un periodo di prova, che sarà retribuito, e di formazione da parte di Poste, previo affiancamento del candidato idoneo con personale più esperto, al termine del quale il contratto a tempo determinato può esser convertito in uno a tempo indeterminato.