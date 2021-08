Uscito sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate il bando preannunciato diversi mesi fa per per l’assunzione di 2.320 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria. Il bando a tempo indeterminato è aperto a laureati (diverse classi di laurea ammesse) e ha scadenza fissata al 30 settembre. I posti di lavoro a disposizione sono i seguenti:

Direzione Provinciale Bolzano 20

Direzione Provinciale Trento 30

Direzione Regionale Abruzzo 40

Direzione Regionale Basilicata 20

Direzione Regionale Calabria 40

Direzione Regionale Campania 60

Direzione Regionale Emilia Romagna 320

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia 40

Direzione Regionale Lazio 105

Direzione Regionale Liguria 50

Direzione Regionale Lombardia 425

Direzione Regionale Marche 40

Direzione Regionale Molise 20

Direzione Piemonte 160

Direzione Puglia 80

Direzione Sardegna 40

Direzione Sicilia 130

Direzione Toscana 130

Direzione Umbria 30

Direzione Valle d'aosta 10

Direzione Veneto 160

Uffici centrali 220

Requisiti, termini di scadenza e modalità di candidatura

Quanto ai requisiti specifici delle candidature essi variano in base al profilo e al codice di concorso.

In linea di massima vengono comunque richiesti i seguenti titoli: la laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici; Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; Scienze politiche e delle relazioni internazionali; Scienze economiche; diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio; diploma di laurea in economia e commercio.

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, entro il termine sopraindicato utilizzando l’applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui/ lei intestato. La partecipazione al concorso non prevede il pagamento di alcuna tassa o contributo.

L'iter della selezione e le assunzioni

La procedura di selezione prevede le seguenti fasi: prova oggettiva attitudinale; prova oggettiva tecnico-professionale; prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico.

Le modalità, le date di svolgimento della prova oggettiva attitudinale e tecnico professionale e i requisiti della eventuale strumentazione tecnica saranno pubblicati il 15 ottobre.

Per quanto riguarda le materie della seconda prova per 1.950 funzionari da inserire nelle Direzioni Regionali esse sono: diritto tributario; diritto civile e commerciale; diritto amministrativo; contabilità aziendale; organizzazione e gestione aziendale; scienza delle finanze; elementi di statistica.

Sono ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di cinque volte il numero dei posti per i quali concorrono. Sono ammessi alla prova orale integrata dal tirocinio i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 30%.

Il tirocinio teorico-pratico si svolge presso gli uffici dell’Agenzia, in presenza o in modalità agile, ed è finalizzato a verificare nelle concrete situazioni di lavoro, sulla base di metodologie e criteri predeterminati dall’Agenzia. Il tirocinio ha la durata di 6 mesi ed è retribuito con circa 1.200 euro al mese nette.

Il responsabile dell’ufficio cui il candidato è assegnato organizza l’orario del tirocinio, di complessive 36 ore settimanali su cinque giorni lavorativi, anche in relazione alle esigenze di servizio. L’esito del periodo di tirocinio è valutato dal responsabile dell’ufficio cui il candidato è assegnato. La prova orale si svolgerà in videoconferenza da remoto o con modalità tradizionali (in presenza). I candidati dichiarati vincitori e in regola con la documentazione prescritta sono assunti in servizio e percepisco 1.600 euro netti al mese.