La multinazionale dolciaria Ferrero continua il piano di assunzioni per giovani diplomati e laureati da inserire in organico con la posizione di operaio e manager nel settore energetico. Le risorse avranno la possibilità di inserirsi in un contesto dinamico e potranno inoltrare la propria candidatura direttamente utilizzando la procedura telematica.

Ferrero ha indetto nuove assunzioni per diplomati e laureati

Buone opportunità di impiego, quindi, per molti giovani in cerca di un'occupazione che l'azienda Ferrero formerà attraverso dei percorsi formativi ben strutturati e mirati all'apprendimento delle proprie conoscenze nel settore manageriale e tecnico.

La multinazionale, infatti, rappresenta una realtà in continua crescita e opera da anni sul territorio nazionale per offrire prodotti di qualità ai consumatori. Stando alle recenti Offerte di lavoro sono attivate le assunzioni per energy procurement manager da inserire nella sede di Alba (Cuneo) e operai, i quali saranno destinati negli stabilimenti presenti ad Alba (Cuneo), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), Balvano in provincia di Potenza e Pozzuolo Martesana (Milano).

Si ricercano manager per il settore energetico

Le risorse verranno affiancata da personale esperto e tutti coloro che decideranno di candidarsi per la posizione di energy procurement manager dovranno avere una funzione di supporto della definizione delle linee guida per l'acquisto di energia sostenibile, Si occuperanno della ricerca, della gestione dei dati e della negoziazione.

Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nella gestione delle gare d'appalto per la definizione dei contratti e garantire l'utilizzo e la fornitura di energia con l'ottimizzazione dei prezzi, oltre al controllo ed il monitoraggio dei consumi energetici. Per candidarsi a tale posizione sarà necessaria una laurea in Ingegneria o in Economia, avere un'esperienza di almeno sette anni nel medesimo ruolo e nel settore energetico, conoscenza della lingua inglese, attitudine nell'interazione degli stakeholder e un'ottima conoscenza in materia finanziaria.

I requisiti richiesti per il ruolo di operai

Gli operai, invece, si occuperanno dell'aspetto produttivo. Difatti, dovranno garantire il corretto ciclo di produttivo ed effettuare il controllo sui macchinari. Dovranno anche segnalare eventuali guasti agli addetti alla manutenzione e preparare i prodotti per il confezionamento.

I candidati ideali dovranno essere in possesso di un diploma di maturità in ambito tecnico, avere una propensione ai lavori manuali e grandi doti organizzative. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare le candidature esclusivamente online attraverso la piattaforma telematica messa a disposizione dalla multinazionale.