Acqua & Sapone continua il piano di assunzioni avviato qualche tempo fa che porterà a nuovi ingressi nei punti vendita dell'azienda presenti in Italia. Le attuali selezioni, infatti, si concentrano sul profilo professionale di addetto alle vendite che potranno inviare la candidatura direttamente online utilizzando la procedura telematica.

Acqua & Sapone prosegue le assunzioni

Si tratta di una buona occasione per molti giovani in cerca di un lavoro che possa garantire loro un'indipendenza economica. Lavorare in Acqua & Sapone significa far parte di una realtà in costante crescita che possiede punti vendita in molte regioni d'Italia.

L'azienda, inoltre, garantisce ai propri dipendenti un periodo di formazione con l'affiancamento di personale preparato che guiderà le risorse verso l'apprendimento delle mansioni da compiere. Attualmente, stando alle Offerte di lavoro pubblicate sul portale Acqua & Sapone, le assunzioni in corso riguardano assistenti alle vendite da destinare nelle filiali di Trascore Balneario in provincia di Bergamo, L'Aquila e nei punti vendita presenti nella regione Lombardia.

Selezioni in corso per addetti alle vendite

Gli addetti alla vendita si occuperanno di fornire un servizio unico di assistenza alla clientela, adoperando tutte le tecniche apprese a margine del percorso formativo. Difatti, accompagneranno i clienti verso gli acquisti e rendendo confortevole l'esperienza all'interno dei punti vendita di Acqua & Sapone.

Si occuperanno anche del rifornimento continuo dell'area vendita sistemando la merce negli appositi scaffali e classificandola sulla base delle indicazioni ricevute dai responsabili del negozio. Inoltre, avranno un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'emissione dei prezzi sugli articoli e le attività di incassi con la gestione dei diversi metodi di pagamento.

I requisiti richiesti

Per candidarsi alla posizione di assistente di vendita non sono richiesti particolari requisiti, bensì una pregressa esperienza maturata nel settore della grande distribuzione organizzata e nell'ambito retail. Si richiede anche una passione per il settore vendite e per i prodotti Acqua & Sapone, possesso di ottime capacità di comunicazione e di relazione con la clientela, attitudini commerciali, orientamento al cliente e al risultato, doti di organizzazione e di pianificazione del proprio lavoro ed una predisposizione al contatto con il pubblico.

Sarà necessario anche una flessibilità negli orari di lavoro e capacità nell'uso della strumentazione digitale. Gli interessati alle assunzioni potranno candidarsi online allegando il proprio curriculum vitae. Le candidature pervenute con modalità diverse non verranno prese in considerazione.