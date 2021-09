Le Offerte di lavoro di Ferrovie dello Stato, che porta avanti il suo ambizioso piano industriale 2019/23, continuano numerose in vari ambiti e per diversi profili lavorativi.

In particolare, si segnalano le nuove assunzioni in RFI - Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo FS che gestisce stazioni e infrastrutture, e in altre controllate: oltre 1.000 nuovi posti di lavoro dovranno essere coperti entro fine anno, molti dei quali da risorse qualificate e in possesso di una laurea.

Come entrare a lavorare in Ferrovie dello Stato

Entro le prime due settimane di settembre è possibile candidarsi per alcune posizioni di alto profilo nelle sedi di Roma e Bari.

Per la sede di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici del capoluogo pugliese, FS seleziona laureati in Scienze Statistiche e Finanziarie, Scienze Economico-Aziendali, Economia, per la posizione di junior business analyst.

Tra gli altri requisiti è richiesta un'esperienza di almeno due anni in ambiti simili, preferibilmente in aziende che si occupano di trasporti, e la conoscenza della lingua inglese a livello almeno B2. Invio candidatura dall'apposita pagina "Lavora con noi" del sito di FS.

'Lavora con noi', le posizioni aperte

I laureati in Ingegneria Industriale o in Ingegneria Civile e Ambientale possono invece candidarsi, fino al 6 settembre, sempre dal sito di Ferrovie Italiane, al ruolo di Ingegnere esperto in pianificazione dei trasporti per la sede romana di Rete Ferroviaria Italiana.

Oltre alla laurea e ad esperienza lavorativa nel settore della pianificazione e dell'economia dei trasporti, tra i requisiti richiesti si segnalano l'uso approfondito di vari software specialistici quali VISUM, CUBE,TRANSCAD, e una buona conoscenza della lingua inglese.

Lavorare alle Ferrovie dello Stato a Roma, Napoli e Firenze

C'è tempo fino all'8 settembre 2021 per candidarsi come Certificatore segnalamento ferroviario di bordo, da inserire presso la controllata Italcertifer a Roma, Napoli e Firenze. Per questa posizione si richiede una laurea in Ingegneria Elettronica, Elettrica, Informatica, delle Telecomunicazioni o dell'Automazione, oppure in Matematica o in Informatica.

Necessario aver maturato un'esperienza di almeno 3 anni nel segnalamento ferroviario o in altri ambiti simili, saper utilizzare il sistema ETRMS e i processi Safety Integrity Level, una conoscenza almeno di base dei sistemi di sicurezza ferroviaria in base alle norme italiane e comunitarie, un livello di lingua inglese pari ad almeno B2. Tutte queste offerte di lavoro FS per laureati sono per assunzioni a tempo indeterminato.