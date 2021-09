La compagnia aerea Ryanair ha attivato nuove assunzioni di personale volte al reclutamento di cabin crew, ovvero assistenti di volo che saranno inseriti con iniziale contratto a tempo determinato nelle sedi italiane. Difatti, sono aperti i recruitment days finalizzati alle assunzioni di personale.

Via libera ai recruitment days

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il portale dell'azienda, dove si potrà allegare il proprio curriculum vitae. Ryanair rappresenta una realtà in continua espansione e, per il potenziamento del proprio organico ha avviato le assunzioni per il profilo professionale di assistenti di volo organizzando dei veri e propri recruitment days che si svolgeranno direttamente da remoto attraverso dei test online e vari colloqui con l'ufficio del personale allo scopo di individuare con facilità i profili più idonea alla posizione da ricoprire.

Assunzioni aperte per assistenti di volo

Stando alle Offerte di lavoro diramate sul sito istituzionale di Ryanair, la compagnia low cost è interessata alle assunzioni di personale da inserire a bordo. In particolare, le attuali ricerche sono rivolte agli assistenti di volo che si occuperanno di fornire un'assistenza adeguata ai passeggeri e le informazioni necessari al fine di rendere più confortevole l'esperienza di viaggio.

I requisiti richiesti

I requisiti principali per poter candidarsi sono: diploma di scuola superiore, possesso del passaporto europeo, ottima conoscenza della lingua inglese, disponibilità a lavorare su turni e predisposizione al rapporto con la clientela. Inoltre, le risorse dovranno essere in grado di nuotare per almeno 25 metri senza alcun aiuto, essere persone socievoli e avere un'altezza compresa fra i 157 ed i 188 cm.

Le assunzioni saranno effettuate da Crewlink, agenzia che si occupa delle selezioni per conto di Ryanair e le selezioni verranno effettuate con iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di sviluppo e potenziamento di carriera. Difatti, i cosiddetti cabin crew che si distingueranno per professionalità potranno ricoprire ruoli di maggior rilievo e usufruire di diversi benefit aziendali come corsi di formazione e aggiornamento totalmente gratuiti, flessibilità di cinque giorni di lavoro e tre di riposo, compenso giornaliero durante il periodo di formazione, biglietti di viaggio scontati, possibilità di ampliare il proprio bagaglio culturale anche grazie alle esperienze di viaggio, interessanti opportunità e scatti di carriera e possibilità di visitare posti nuovi. Le candidature dovranno essere inviate solo con modalità online attraverso la piattaforma web del sito Crewlink.