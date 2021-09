Anas, azienda operante nel settore della manutenzione delle reti stradati e autostradali, ha aperto a nuove assunzioni di personale da inserire con contratto a tempo indeterminato nelle varie filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio, è interessata alle assunzioni per capi cantonieri e assistenti tecnici.

Anas prosegue il piano di assunzioni

Le candidature potranno essere inoltrate secondo la procedura telematica prevista dalla società interinale GCH Consulting che si occupa delle selezioni per conto di Anas. Le risorse verranno appositamente formate con l'ausilio di personale esperto e qualificato e subito dopo inserite con contratto a tempo indeterminato nelle filiali d'Italia.

Anas è una società controllata del gruppo Ferrovie dello Stato ed opera da anni nel settore delle manutenzioni stradali e autostradali. Attualmente, ha avviato le assunzioni per capi cantonieri e assistenti tecnici da inserire nelle sedi di Bologna, Trieste, Mestre (Venezia) e Firenze.

Si ricercano assistenti tecnici

Gli assistenti tecnici svolgeranno le seguenti mansioni: supporto alle attività di progettazione, misurazione dei lavori e collaborazione per la revisione tecnico contabile, eseguiranno tutte le fasi di interventi esecutive e supporteranno i centri e i nuclei di manutenzione per le attività di competenza. Per la posizione suddetta, si richiede una laurea almeno triennale in Ingegneria civile, ma potranno candidarsi anche coloro che siano in possesso di un diploma di geometra.

Inoltre, servirà un'esperienza maturata nel settore degli appalti pubblici, conoscenza delle tecniche dei lavori stradali e dei processi amministrativi connessi all'applicazione delle norme del Codice della Strada e possesso della patente B.

Posti anche per capi cantonieri, i requisiti

Le assunzioni sono rivolte anche ai capi cantonieri che, invece, si occuperanno del coordinamento delle attività delle squadre di manutenzione, della sorveglianza della tratta di competenza con gli automezzi Anas, collaboreranno alla ricognizione delle opere d'arte e alle attività dei componenti della squadra, oltre a comunicare al superiore tutti gli interventi eseguiti ed elaborare la reportistica.

Gli aspiranti dovranno avere un diploma di scuola superiore in ambito tecnico, esperienza di almeno due anni nel medesimo ruolo, possedere la patente B, conoscenza dei Titoli I, II e V e del Codice della Strada, attitudine al lavoro in team e flessibilità oraria. Gli interessati alle assunzioni e che desiderano di far parte della società Anas potranno inoltrare la propria candidatura esclusivamente con la procedura telematica attraverso il sito istituzionale, allegando il curriculum.