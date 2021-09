Sono disponibili molte offerte di lavoro per commesse e commessi, addetti vendita e store manager nei punti vendita Sephora, Zara e Stefanel dislocati in tutta Italia. Le selezioni si rivolgono a candidati con o senza esperienza, in possesso di diploma oppure di laurea. Di seguito, tutte le informazioni utili, i requisiti e come candidarsi.

Assunzioni Sephora, posti disponibili e come candidarsi

Disponibili nuove Offerte di lavoro Sephora, nota catena di profumerie. E' possibile candidarsi anche se non si ha esperienza pregressa. Richiesto diploma o laurea.

In particolare, si cercano nuove figure da inserire in qualità di store manager per le sedi di Verona e Bari. In questo caso, occorre esperienza nel ruolo di almeno cinque anni e conoscenza inglese. Sephora assume poi addetti alle vendite per varie sedi in territorio nazionale. Indispensabile la propensione al contatto interpersonale. Per candidarsi basta compilare il form dedicato alla sezione Lavora con Noi presente sul sito, dove sono anche indicate le sedi che cercano personale. Per chi ha esperienza nel ruolo e conosce alla perfezione la lingua inglese, sono disponibili posti come Specialist nelle sedi di Udine, Arese, Riccione e Lecco.

Zara Lavora con noi: posizioni aperte

Ottime opportunità di lavoro per commesse e commesse presso i punti vendita Zara, che ricerca giovani interessati alla moda che vogliano inserirsi come addetti alle vendite.

Oltre a consigliare i clienti, i commessi dovranno sistemare nello store la merce e provvedere agli ordini. Anche chi non ha esperienza pregressa può candidarsi, in quanto Zara mette a disposizione tirocini formativi propedeutici alla mansione. Tra i requisiti, la disponibilità a turni e la conoscenza della lingua inglese. L'azienda assume anche Visual merchandiser che si occuperanno di ottimizzare lo spazio degli store occupandosi della rotazione delle collezioni, in linea con le nuove tendenze.

Le domande vanno inoltrate online alla sezione Lavora con noi di Zara.

Assunzioni Stefanel, offerte di lavoro aggiornate

Si cercano addetti vendita per diverse sedi Stefanel, indicate sul sito OVS (gruppo che ha acquistato il brand). Richiesta esperienza nel settore, orientamento al risultato e conoscenza dell'inglese. Disponibili anche posti come Store manager in possesso dei medesimi requisiti dell'addetto vendita.

Si ricorda che per candidarsi a queste offerte di lavoro occorre consultare la pagina dedicata al recruiting del gruppo OVS, dove è presente la sezione Lavora con noi. Basterà compilare con le informazioni richieste l'annuncio di interesse.