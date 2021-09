Novità per quanto riguarda il concorso Ripam 2021 per 2736 funzionari amministrativi, riaperto nelle settimane scorse per dare la possibilità agli interessati di presentare la domanda entro il 30 agosto. Questo a seguito di un incremento dei posti a disposizione, volti ad ampliare l'organico e sopperire al personale in uscita. La procedura concorsuale è stata notevolmente snellita, visto che prevede la sola prova scritta. A tal proposito, è stato pubblicato il diario. Di seguito, tutte le informazioni utili, le date e come candidarsi.

Ripam, concorso per 2736: come avviene la selezione

Il concorso Ripam è finalizzato all'assunzione di funzionari non dirigenziali che verranno inquadrati, come specificato nel bando precedentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale, nell’Area funzionale III – F1. I contratti sono a tempo pieno e indeterminato. I posti a disposizione sono stati aumentati a 2736, da immettere all'interno dei ministeri della Difesa, dell'Economia, del Consiglio dei ministri, dell'Avvocatura generale, del ministero delle Politiche agricole, dell'Interno, delle Infrastrutture, della Transizione ecologica, della Cultura, dell'Istruzione, INL, del ministero della Sanità e nell'Agid, oltre che in altri enti ministeriali indicati per esteso nel bando in essere.

Al fine di snellire l'iter concorsuale, è prevista una sola e unica prova d'esame, che consiste in 40 domande a risposta multipla da effettuarsi al computer. Ovviamente, la selezione avviene anche in base ai titoli di studio posseduti.

In cosa consiste la prova scritta del concorso Ripam 2021 e cosa studiare

La prova scritta, computer based, si compone di 40 domande totali: nello specifico, otto di queste vertono sulla valutazione del singolo candidato riguardo una particolare situazione che potrebbe presentarsi nell'ambito lavorativo, sia sul piano gestionale che organizzativo.

Si dovrà dunque optare per la soluzione più adatta.

Le restanti 31 domande, invece, sono finalizzate alla valutazione della conoscenza del candidato delle materie oggetto d'esame indicate nel bando (diritto, lingua inglese, contabilità di Stato, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni).

Data della prova scritta d'esame concorso Ripam

La prova del concorso Ripam per la selezione di nuovi funzionari amministrativi si svolgerà in sedi decentrate e in otto regioni italiane. I test avranno inizio dal 30 settembre fino all'8 ottobre 2021. Si precisa che il calendario completo, con le sedi e le città nelle quali verranno effettuate le prove d'esame, sono consultabili sul sito ufficiale Ripam e scaricabile in formato Pdf.