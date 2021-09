Dal portale del lavoro di Poste Italiane risultano aperte nuove posizioni per portalettere e il termine ultimo per candidarsi è il 12 ottobre 2021. L'annuncio di riferimento dice anche che le assunzioni partiranno subito dopo la selezione e che il numero di persone assunte e il periodo di tempo che dovranno lavorare sono strettamente legati alle necessità delle filiali. Per cui è da ricordare che l'inquadramento lavorativo è a tempo determinato ma c'è la possibilità che si trasformi in definitivo.

I requisiti per partecipare alle selezioni dei portalettere

Per far parte della squadra di portalettere di Poste Italiane è necessario possedere dei requisiti minimi, in particolare è indispensabile aver conseguito un diploma il cui voto non deve essere inferiore ai 70/100. Solo in via facoltativa, sono accettati anche i possessori di una laurea triennale ottenuta con un voto di almeno 102/110 e potranno inoltre essere reclutate anche persone alla prima esperienza o che comunque non abbiano mai svolto questo tipo di lavoro. Un requisito speciale è previsto invece per i residenti nella provincia di Bolzano perché potranno accedere alle selezioni soltanto se in possesso del documento che attesta il bilinguismo.

Fondamentale è avere la patente di guida per la conduzione del motomezzo aziendale.

Come anticipato, il contratto di lavoro sarà a tempo determinato ma nell'annuncio presente nel portale aziendale non si parla di retribuzione, ciò fa presumere che verrà indicata durante il colloquio. Per finire, in base alle richieste, i candidati verranno smistati in: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Friuli, Trentino e Valle d'Aosta.

Candidature e iter selettivo

La domanda di lavoro si fa online digitando poste italiane lavora con noi su un qualsiasi motore di ricerca al fine di ottenere la pagina dedicata al lavoro dell'azienda in questione. All'interno di questa, la voce 'Carriere' condurrà a un'altra pagina dove bisogna cliccare su 'Posizioni aperte' per ottenere l'elenco delle attuali offerte lavorative.

A questo punto, un click sulla posizione di portalettere condurrà alla descrizione e al pulsante blu 'Invia candidatura ora' il quale permetterà la registrazione e l'invio del curriculum. Da ricordare che nel momento dell'inserimento dei dati è possibile indicare soltanto una destinazione e se non si viene chiamati si può ripetere la candidatura. In più, all'indicazione dei titoli di studio dovrà seguire anche l'invio della prova documentale degli stessi altrimenti si corre il rischio di non poter essere assunti.

Quanto all'iter selettivo, al candidato idoneo arriverà una mail contente un link con il test di logica da superare. Il secondo step invece riguarderà la prova del mezzo, ovvero la guida di un motorino 125 c.c. colmo di materiale postale, e sarà proprio il superamento di questo esame pratico a determinare le assunzioni.