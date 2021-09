L’anno di prova e formazione per l'anno scolastico 2021/2022 dovrebbe prevedere il ritorno in presenza dei laboratori e delle visite in scuole innovative. Le ore di formazione resteranno complessivamente 50, di cui 20 saranno dedicate alla formazione on line sulla piattaforma Indire. L’ambiente di formazione e prova docenti Neoassunti a.s. 2021/2022 dell'Indire sarà attivo prossimamente. La data di apertura verrà comunicata attraverso i canali ufficiali. Le restanti ore previste per la formazione saranno distribuite nel seguente modo:

6 saranno dedicate agli incontri di accoglienza e di restituzione finale,

12 ai laboratori formativi (ogni laboratorio dovrebbe essere della durata di tre ore),

12 al peer to peer (attività di osservazione reciproco con il tutor)

Novità anno di prova 2021/2022

Il ritorno delle visite in presenza presso le scuole innovative, come introdotto nella nota Miur del 2 agosto 2017, avverrà presso quelle scuole caratterizzate da una forte propensione all'innovazione organizzativa e didattica.

Le visite o la visita didattica dovrebbe avere una durata pari a 6 ore, pertanto, si potranno effettuare anche su due giorni. Una visita sostituisce due laboratori formativi: ciascuno di essi ha una durata di tre ore. Per il resto, la formazione neoassunti è un consolidarsi del modello già sperimentato negli anni scolastici precedenti, così come previsto dal Dm 850/2015. Altra novità quest’anno sarà rappresentata da un maggior numero di docenti che dovranno svolgere l’anno di formazione e di prova. Tra questi, infatti, ci saranno anche i docenti assunti dalla prima fascia Gps ai sensi del Dl 73/2021. Sono in totale 46.585 i docenti neo assunti in ruolo per l'anno 2021/2022, di cui 12.840 coloro che dovranno svolgere l'anno di prova con contratti al 31 agosto previsti per la fase straordinaria di assunzioni come da Dl 73/2021.

Sono inoltre tenuti a svolgere l'anno di prova coloro i quali sono stati assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti e che hanno prorogato il periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo. Sono infine assoggettati allo svolgimento dell'anno di prova anche i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo in seguito alla mobilità e coloro che a seguito di una valutazione negativa da parte del dirigente scolastico hanno dovuto ripetere il periodo di formazione e prova: l'anno di prova a seguito di esito negativo potrà essere ripetuto soltanto per una seconda volta.