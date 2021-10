Continuano le assunzioni nella multinazionale fornitrice di energia elettrica Enel, attiva nel settore della distribuzione e produzione di energia che, nell'ambito dell'operazione per il potenziamento del proprio organico, ha attivato nuove assunzioni per profili tecnici e senior buyer.

Assunzioni Enel, candidature con la procedura telematica

Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica presente sul sito dell'Enel, dove gli interessati alle assunzioni potranno scegliere la posizione desiderata e allegare il proprio curriculum vitae.

Le assunzioni nella multinazionale Enel rappresentano un'opportunità per tutti coloro che desiderano avviare una carriera all'interno di un'azienda solida e in continua evoluzione tecnologica. Scorrendo le recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale Enel, la multinazionale è interessata alle assunzioni per diplomati in posizioni tecnico-operative e senior buyer da inserire nelle filiali di tutta Italia.

Assunzioni per senior buyer, i requisiti

I senior buyer dovranno occuparsi di potenziare gli acquisti con l'obiettivo di gestire end-to-end l'intero processo di approvvigionamento. Le attività, infatti, si articolano in scouting, selezione e qualificazione dei fornitori, gestione del processo di tendering fino alla negoziazione.

I buyer, inoltre, avranno una mansione di responsabilità nel supporto delle analisi funzionali atte a individuare le migliori soluzioni per assicurare il successo dei progetti, ridurre i costi e velocizzare i processi in ottica "time to market". Per candidarsi a questa posizione saranno necessari: l'esperienza di almeno due anni nel medesimo ruolo, la laurea magistrale in Ingegneria o Economia, la conoscenza approfondita degli strumenti statistici, il buon uso della lingua inglese e del pacchetto Office.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Selezioni anche per diplomati per posizioni tecnico-operative

I diplomati per posizioni tecnico-operative, invece, saranno inseriti con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, con il quale avranno la possibilità di apprendere le basi per effettuare interventi di manutenzione su centrali elettriche. Si richiede un diploma professionale in ambito tecnico e a indirizzo elettrico, elettronico, meccanico, dell'energia e affini, competenze di materia tecnica, disponibilità a lavorare su turni di reperibilità, buone capacità di organizzazione e di pianificazione, rispetto delle scadenze, ottime capacità di relazione e buona conoscenza della strumentazione digitale. Gli interessati alle assunzioni nell'azienda Enel potranno consultare le posizioni aperte direttamente sul sito e, dopo aver scelto la posizione, potranno candidarsi direttamente online.