Ferrovie dello Stato ha pubblicato recentemente sul suo sito delle Offerte di lavoro, con scadenza a ottobre, dedicate a diplomati e laureati da inserire a tempo indeterminato. Le nuove offerte di lavoro riguardano varie posizioni e non vi sono limiti di età per l'inoltro della candidatura. Tra le figure ricercate vi sono anche progettisti, assistenti e avvocati.

I profili ricercati nel mese di ottobre da Ferrovie dello Stato

Tra le ultime posizioni lavorative aperte da Ferrovie dello Stato vi è quella per assumere la figura di di progettista energetico: viene richiesta la laurea magistrale in Architettura o Ingegneria edile, area scientifico - tecnologica, area Ingegneria civile e ambientale, dell'informazione, industriale e un'esperienza di tre anni in progettazione e realizzazione di interventi di efficienza energetica.

La risorsa si occuperà di esecuzione di diagnosi energetiche nel settore civile, industriale e delle infrastrutture. La scadenza prevista è il 10 ottobre e la sede di lavoro è Roma.

Si cercano poi risorse per il ruolo di Project engineer nelle sedi di Genova, Torino, Milano, Verona, Venezia, Bologna, Roma, Messina. Il candidato deve aver conseguito una laurea magistrale in Ingegneria o Architettura e deve aver maturato un'esperienza nella progettazione/realizzazione di interventi in ambito ferroviario. Lo stesso si occuperà di controllare lo sviluppo delle attività di progettazione in relazione agli obiettivi dei progetti di competenza e assicurerà il supporto al referente di progetto (Rdp). L'offerta scade il 6 ottobre.

Fs ha avviato le selezioni anche per un esperto in acustica e misure del rumore a Firenze. La risorsa deve essere in possesso di Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Ingegneria oppure in Matematica e fisica e tre anni di esperienza nel settore del segnalamento ferroviario e/o settori affini. C'è tempo fino all'11 ottobre per candidarsi.

Per la sede di Roma, invece, saranno assunti quattro specialisti tecnici It per cui è necessario un diploma tecnico di scuola superiore. I neoassunti dovranno svolgere le seguenti attività: assistenza hardware e software postazioni di lavoro, presidio attività di incident e problem management It. L'offerta scade l'11 ottobre.

Le altre posizioni aperte

Avvocato esperto in materia di appalti a Roma. Per tale posizione è richiesta la laurea magistrale in Giurisprudenza e un'esperienza in studi legali di diritto amministrativo. I neoassunti dovranno occuparsi di redigere la documentazione per l'affidamento degli appalti. C'è tempo fino al 4 ottobre per candidarsi;

Assistente lavori realizzazione opere tecnologiche, nella sede di Milano. Viene richiesto il diploma d'istituto tecnico o la laurea triennale/magistrale in Ingegneria. Il neoassunto dovrà controllare i lavori eseguiti dall'appaltatore in linea con le indicazioni ricevute dal Dl nel rispetto di normativa, disposizioni di legge e obblighi contrattuali. I candidati interessati possono inviare la propria domanda fino al 10 ottobre;

It program manager, nella sede di Roma. È richiesta una laurea magistrale in discipline scientifiche e un'esperienza di almeno sei anni in ambito It. La risorsa dovrà organizzare, coordinare e monitorare vari team di progetto preposti alla gestione della transizione dagli attuali fornitori di It sourcing ai nuovi. L'offerta scade l'8 ottobre.

Come presentare la candidatura e gli step successivi

Gli interessati a una di tali posizioni lavorative, per presentare la candidatura, devono collegarsi alla sezione “campagne di ricerca” del sito di Fs, e cliccare sulla posizione desiderata.

Attraverso il pulsante “candidati”, si può allegare cv e compilare tutti i dati personali. Le prove di selezione si differenziano a seconda della natura e della quantità dei ruoli da ricoprire. Le stesse generalmente prevedono: un digital test, un colloquio motivazionale e tecnico-professionale; una visita medica.