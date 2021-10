Avviate le assunzioni all'istituto di credito Unicredit, attivo nel settore finanziario, bancario e assicurativo. Attualmente, infatti, sono aperte le selezioni per consulenti di filiale e addetti AML (antiriciclaggio) da inserire nelle diverse filiali presenti sul territorio nazionale. Le risorse saranno inserite con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Assunzioni in corso nell'istituto Unicredit

Si tratta di un'opportunità per molti giovani in cerca di un'occupazione che desiderano avviare una carriera nel settore bancario, assicurativo e finanziario.

Lavorare nell'istituto Unicredit, infatti, vuol dire far parte di una realtà in continua crescita, dove le risorse avranno la possibilità di crescere sia dal punto professionale che personale. Unicredit si avvale della collaborazione di oltre 80 mila dipendenti che operano in diversi settori e, in questo periodo, sta attuando un piano di assunzioni al fine di reclutare giovani che occuperanno le posizioni di consulenti di filiale e addetti AML.

Si ricercano consulenti di filiale a tempo pieno

I consulenti di filiale saranno inseriti nelle sedi presenti a Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona e svolgeranno le seguenti funzioni: gestire i rapporti con la clientela e contribuire al soddisfacimento dei loro bisogni e al raggiungimento degli obiettivi commerciali.

I consulenti di filiale inoltre avranno il compito di promuovere, anche attraverso i canali digitali e remoti, i servizi e i prodotti offerti dal gruppo Unicredit. Inoltre, dovranno cercare di ampliare i punti di contatto con i loro clienti, essere proattivi nell'intercettare le necessità della clientela cogliendone le opportunità commerciali e svolgere funzioni di vendita dei prodotti finanziari e creditizi.

Per candidarsi alla posizione di consulente di filiale serviranno energia, abilità, passione per la vendita di prodotti finanziari, predisposizione alla risoluzione dei problemi e disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale. Tra i requisiti richiesti rientrano anche il possesso della laurea in materie economiche e giuridiche e un'ottima conoscenza della lingua inglese.

Avviate le assunzioni anche per addetti AML

Gli addetti AML, invece, saranno responsabili del presidio dei processi correlati alle normative sensibili nell'ambito della materia dell'antiriciclaggio. In questo caso, servirà una buona conoscenza del pacchetto Office, attitudine al lavoro in team, conoscenza della lingua inglese e dei processi bancari di Direzione generale e di Rete. Le candidature potranno essere inoltrate seguendo la procedura telematica presente sul portale Unicredit.