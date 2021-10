Sono disponibili nuove offerte per lavorare in Ferrovie dello Stato a tempo indeterminato. Le figure che andranno ad ampliare l'organico del gruppo verranno impiegate presso Ferservizi S.p.A e Crew S.r.l. Le domande per poter partecipare alle selezioni vanno inviate esclusivamente per via telematica. Di seguito requisiti, contratto offerto e termine ultimo per inoltrare la propria candidatura.

Come lavorare in Ferrovie dello Stato

Il gruppo FS è alla costante ricerca di personale da inserire nel proprio organico su tutto il territorio nazionale.

Accedendo alla sezione Lavora con noi del sito ufficiale, è possibile consultare le offerte attive con relativi requisiti, aggiornate per ordine di pubblicazione. Qualora non sia disponibile la posizione desiderata, si può presentare candidatura spontanea. Ferrovie dello Stato mette anche a disposizione stage, percorsi formativi di aggiornamento e giornate dedicate al recruiting. Di recente, sono state inserite nuove Offerte di lavoro per Ferservizi S.p.A e per Crew S.r.l. che andremo ora a esaminare nel dettaglio.

Offerte di lavoro Ferrovie dello Stato ottobre 2021

FS cerca amministrativi contabili che si occuperanno della gestione dei dati anagrafici dei clienti, del Gruppo e dei fornitori.

Gestiranno poi le fatture, le lettere di credito e registreranno le fideiussioni. Altre mansioni previste sono la gestione e il controllo dei cespiti e della contabilità. Per candidarsi occorre avere una buona conoscenza dei software per la contabilità e il possesso del diploma di Ragioneria - amministrazione, Marketing e Finanza.

Il candidato ideale possiede anche capacità di problem solving, doti organizzative e di pianificazione, oltre che capacità di analisi dei processi. La sede di lavoro è Roma e il contratto di lavoro offerto è a tempo indeterminato. L'inoltro della domanda non deve superare la data del 22 ottobre 2021.

Posizioni aperte in Ferrovie dello Stato a tempo indeterminato

Il Gruppo FS cerca un Progettista Impianti Civili da inserire presso Crew S.r.l. La risorsa si occuperà di analizzare e verificare i progetti impiantistici, gestire economicamente e tecnicamente i fornitori esterni, oltre che interfacciarsi con la clientela. Richiesta Laurea in Ingegneria Civile con specializzazione in Impianti Civili. Occorre esperienza pregressa di almeno cinque anni, comprensiva delle normative relative agli impianti ed energetiche. Tra gli altri requisiti, conoscenza protocolli GSAD, LEED e BREEAM, conoscenza lingua inglese (almeno livello B2) e disponibilità a trasferte. La sede di lavoro è Brescia. Anche per questa offerta di lavoro, Ferrovie dello Stato garantisce contratto a tempo indeterminato. La domanda va inviata online entro e non oltre il 30 giugno 2021.