Nuove assunzioni Ferrovie dello Stato aggiornate con scadenza a ottobre 2021. Le assunzioni saranno rese attive su tutto il territorio italiano. Il Gruppo FS cerca personale laureato che verrà inserito in RFI e in Italcertifier con contratto a tempo indeterminato. Le domande vanno inviate online e scadono a ottobre 2021. Di seguito, posizioni aperte, requisiti, data ultima per candidarsi e sedi di lavoro.

Come lavorare nelle Ferrovie dello Stato: nuove posizioni aperte

Il Gruppo FS è sempre alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico.

Tra le ultime Offerte di lavoro disponibili, vi è quella per Project engineer per RFI S.p.a. Il ruolo prevede il controllo e il monitoraggio delle opere di progettazione in essere, coordinando le varie fasi e interfacciandosi con il Referente. Deve inoltre verificare che la realizzazione dei vari interventi sia in linea con le decisioni progettuali e le relative normative. Tra i requisiti richiesti per la mansione, la Laurea magistrale in Ingegneria oppure in Architettura, conoscenza ottimale di Office, Autocad e Microsoft Project, buona padronanza della lingua inglese. Serve inoltre esperienza nel campo, preferibilmente nel settore degli interventi ferroviari. Il contratto offerto è a tempo indeterminato.

Le sedi per le quali è attiva l'offerta di lavoro sono quelle di Milano, Torino, Genova, Verona, Messina, Roma, Venezia e Bologna. Per candidarsi, basta compilare la sezione presente alla sezione Lavora con Noi di Ferrovie dello Stato, entro e non oltre il 6 ottobre 2021.

Ferrovie dello Stato Lavora con noi: offerte ottobre 2021

FS assume inoltre figure esperte in misure del rumore e acustica che verranno impiegate in Italcertifier. In ottemperanza delle norme vigenti, l'esperto dovrà verificare che le infrastrutture siano a norma per quanto riguarda la misura del rumore e l'acustica. Richiesta la Laurea Magistrale in Matematica e Fisica, iscrizione all'elenco della professione e esperienza nel settore di almeno tre anni.

Il candidato dovrà avere un'ottima conoscenza informatica del pacchetto Office e una buona padronanza dell'inglese. Inoltre, è richiesta la disponibilità a trasferte (anche per tempi prolungati, in territorio nazionale e internazionale) e a turnazione notturna. Anche per questa offerta di lavoro promossa da Ferrovie dello Stato, il contratto è a tempo indeterminato. La sede di lavoro è Firenze. Inoltro domande online entro l'11 ottobre 2021, sempre alla sezione Lavora con noi presente sul sito FS. Si ricorda che sul portale sono presenti anche altre offerte di lavoro, oltre a tirocini e stage professionalizzanti.