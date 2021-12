Il marchio commerciale Conad ha inserito nuovi annunci nel suo portale del lavoro. In particolare, sono ricercati addetti vendita e i candidati possono partecipare alla campagna assunzioni entro il primo ottobre 2022; poi vi sono ricerche di addetti marketing digitale e ufficio acquisti ed è possibile candidarsi entro la fine di marzo del nuovo anno. Da ricordare che per inviare il curriculum bisogna accedere al portale nominato all'inizio.

I nuovi addetti ricercati da Conad

Per quanto riguarda gli addetti vendita, l'annuncio ufficiale riporta che Conad seleziona personale da impiegare nella vendita di prodotti alimentari, in particolare gastronomici e ortofrutticoli.

In più, viene precisato che solo per lavorare nei due reparti appena menzionati è richiesta esperienza pregressa. Del contratto di lavoro non viene fatto cenno ma sono indicate le province all'interno delle quali sono ricercati i candidati, ovvero Bolzano, Trento, Verona e Vicenza. Il negozio a cui si verrà assegnati è quello di Lavis, provincia di Trento.

L'altra figura ricercata è quella dell'addetto marketing digitale e in questo caso il candidato dovrà occuparsi di tutto ciò che riguarda la campagna pubblicitaria online dell'azienda. Nello specifico, egli ottimizzerà il sito web aziendale in ottica Seo e utilizzerà strumenti digitali come Google Adwords e Facebook Ads per pubblicare le inserzioni commerciali.

L'annuncio definisce questo tipo di addetto uno specialista quindi con esperienza nel campo. Anche per questa posizione non si parla di inquadramento ma la ricerca di candidati coprirà la provincia di Trento; come luogo di lavoro resta il punto vendita di Lavis.

Un altro ruolo in corso di ricerca è l'addetto all'ufficio acquisti.

Per la precisione, Conad è interessata a persone in grado di riordinare la sezione merceologica del secco e del fresco e tale compito richiederà candidati che sappiano usare il programma informatico Office e abbiano esperienza precedente in questo settore. In merito al contratto e alla sede di lavoro, valgono le stesse considerazioni delle posizioni precedenti.

Come si effettuano le candidature online

Le candidature online alle tre Offerte di lavoro descritte si possono effettuare digitando "Conad lavora con noi" su un motore di ricerca. Una volta ottenuto il link al portale telematico delle carriere, all'interno di questo bisognerà cliccare su "Scopri di più" sotto a "Posizioni aperte" per avere subito l'elenco degli annunci di nostro interesse. Un click sul ruolo scelto ne mostrerà la descrizione e il pulsante "Candidati ora" per inserire i propri dati e allegare il curriculum. Da precisare che la pagina del lavoro consente anche la candidatura spontanea per uno dei negozi Conad indicati nel sito stesso.