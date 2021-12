Il marchio di abbigliamento Primark ha inserito di recente annunci di lavoro nel suo portale telematico: risultano ricerche in corso per addetti vendita, stagisti e supervisori. Dalla descrizione di queste posizioni aperte si evince che è possibile candidarsi tramite la pagina delle carriere del sito aziendale senza dover rispettare date di scadenza. Importante avere passione per la moda ed essere flessibili.

Gli addetti vendita ricercati da Primark

Tra i ruoli ricercati da Primark vi sono gli addetti vendita i quali avranno il compito di accogliere la clientela, garantire un ottimo servizio, esporre e rifornire sempre i prodotti in modo da attirare le vendite, rispettare le norme di sicurezza, mantenere la pulizia dei locali commerciali, gestire la cassa e i camerini secondo i canoni aziendali.

Tra i requisiti richiesti vi sono principalmente la passione per la moda e la flessibilità nei turni di lavoro, mentre in via facoltativa è gradita esperienza pregressa nel settore. Il contratto di lavoro sarà a tempo parziale e potrà svolgersi secondo le seguenti modalità: 20 ore totali distribuite nell'arco di tutta la settimana, 18 ore nel fine settimana oppure a chiamata. Si precisa che, per il lavoro a chiamata nel negozio di nuova apertura a Milano, le selezioni sono rivolte a persone di età inferiore a 23 anni oppure superiore a 55 anni. Quanto alle sedi, gli addetti vendita potranno lavorare a: Arese, Milano e Rozzano.

La ricerca di stagisti e supervisori

Per quanto riguarda gli stagisti nell'area vendite, il candidato dovrà svolgere le stesse operazioni e avere gli stessi requisiti previsti per la posizione precedente.

La differenza è che in questo caso il nuovo lavoratore verrà seguito dal personale senior e il suo inquadramento prevede 30 ore di lavoro nell'arco della settimana. I turni dovranno essere svolti in una fascia oraria che va dalle 7 alle 22. In merito alla retribuzione, l'annuncio ufficiale parla di un "rimborso spese". Si lavorerà nei negozi di Verona, Firenze e Brescia.

In riferimento alla ricerca di supervisori, i selezionati si occuperanno della formazione e assunzione dei nuovi dipendenti. Inoltre, sarà loro compito gestire la squadra di collaboratori al fine di assicurare la soddisfazione del cliente e il raggiungimento degli obbiettivi commerciali del negozio assegnato. Per questo ruolo sono richieste persone con esperienza precedente come responsabile e disponibili a trasferte in altri punti vendita.

A tal proposito, l'azienda offre la possibilità di indicare due preferenze geografiche nella candidatura e rimborserà gli affitti spesi per trasferirsi nei limiti di una somma compresa tra 600 e 800 euro lordi. Il contratto di lavoro sarà a tempo pieno e le destinazioni potranno essere Milano, Firenze, Brescia, Verona, Roma, Arese e Catania.

Come avvengono le candidature

Le candidature avvengono online digitando "Primark lavora con noi" su un motore di ricerca in modo da ottenere il link al portale aziendale delle carriere. All'interno di questo, basterà cliccare su "Cerca un'opportunità" per essere condotti immediatamente alla lista delle offerte di lavoro, tra cui gli esempi descritti sopra. Un click sulla posizione scelta ne mostrerà la descrizione e in più il pulsante "Presenta la candidatura" per inviare il curriculum.