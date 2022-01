L'azienda italiana di corrispondenza Poste italiane è alla ricerca di personale da assumere in ruoli diversi. La società periodicamente pubblica sul suo sito ufficiale nuove posizioni aperte in base alla necessità di personale da selezionare. La candidatura deve essere inoltrata in modalità telematica e l'iter di selezione prevede diversi step per i candidati che saranno scelti.

Il profilo professionale che Poste italiane ha aperto ai diplomati

Poste italiane ricerca diplomati per il profilo lavorativo di Front end, nella provincia di Bolzano. La figura si troverà a svolgere le mansioni di impiegato presso gli uffici postali e sarà assunto inizialmente con un contratto a tempo determinato, ma è prevista la possibilità di conversione a tempo indeterminato.

La figura di front end dovrà occuparsi di fidelizzare i clienti e in particolare con la vendita e promozione di beni e servizi. Oltre a possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado, le risorse devono possedere anche il patentino di bilinguismo che dovrà essere allegato durante l'inoltro della domanda di candidatura. La domanda può essere inviata fino al 31 gennaio 2022.

La posizione aperta ai laureati dalla società

Per quanto riguarda le Offerte di lavoro riservate ai laureati, al momento Poste italiane ha aperto la posizione di Data scientist, presso Roma. I neoassunti saranno inglobati in una dimensione digitale del tutto nuova in quanto Poste Italiane mira a promuovere il cambiamento in un mercato in continua evoluzione, dove sono sempre più importanti l’innovazione e la trasformazione digitale.

Per questo gli aspiranti che vogliono essere assunti in questa posizione devono aver maturato esperienze nell’uso di tecniche di Machine Learning e Data Modelling. Inoltre è richiesta, per questa posizione, la laurea in Ingegneria, Scienze matematiche o statistiche. Anche in questo i candidati possono inoltrare la candidatura entro il 31 gennaio 2022.

Come inviare la candidatura

Gli aspiranti che desiderano inoltrare la candidatura devono compilare un apposito form in via telematica. In particolare nella sezione "Lavora con noi" del sito ufficiale dell'azienda sono presenti le posizioni aperte dalla società di corrispondenza. Cliccando sulla posizione interessata è possibile scoprire tutti i dettagli in merito ai requisiti richiesti e alle mansioni da svolgere.

Nell'inoltro della candidatura è richiesto anche l'inserimento di una copia dei documenti richiesti per le singole posizioni. Infine i candidati dovranno rispettare le rispettive date di scadenza per l'inoltro della domanda.