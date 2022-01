Arrivato il concorso della Ripam per assumere a tempo indeterminato 2293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF, MIC e Avvocatura dello Stato. Tale bando è aperto a quanti hanno un diploma di maturità. Vengono richiesti anche altri requisiti generali quali cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea, maggiore età, godimento diritti civili e politici, assenza di condanne penali.

I posti a concorso e come inviare la domanda

l 2293 posti a concorso sono così suddivisi:

1250 unità di assistente, operatore amministrativo, amministrativo gestionale ;

; 464 unità di assistente informatico, di settore scientifico tecnologico, operatore amministrativo informatico,

579 unità di operatore e assistente amministrativo contabile, assistente economico-finanziario.

Per inoltrare la propria candidatura c'è bisogno innanzitutto di SPID e Pec.

L'invio da effettuare in via telematica prevede l'accesso preventivo al sistema Step-One 2019. Le domande potranno essere inoltrate entro e non oltre il 7 febbraio. Si ricorda che è previsto anche il versamento del contributo di iscrizione al bando parti a 10 euro, che non verranno rimborsati.

Prevista valutazione titoli e unica prova scritta digitale al Pc

Vista ancora la persistenza della pandemia da Covid 19, anche per via della nuova variante Omicron tutti i candidati saranno sottoposti ad una sola prova scritta al Pc e ad una valutazione dei titoli prevista successivamente. Quanto alla prova scritta questa consiste nel risolvere 40 domande a risposta multipla in un'ora. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti e sono previste: 25 domande su materie specifiche per ogni profilo, 7 logico-deduttivi e di ragionamento critico-verbale, 8 quesiti situazionali.

Superano la prova i candidati che conseguono il punteggio di 21/30. Quanto alla valutazione dei titoli è attribuito il seguente punteggio: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; 0,25 e 0,5 punti rispettivamente per master di primo e secondo livello; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

La graduatoria sarà stilata sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli.

I candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria.