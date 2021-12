In questi giorni i candidati che aspirano ad essere assunti come docenti a tempo indeterminato nella scuola Primaria e dell'Infanzia, stanno affrontando la prova scritta del concorso ordinario. Le prove scritte si svolgeranno fino al prossimo 21 dicembre tenendo conto del calendario pubblicato dal Ministero dell'Istruzione e l’abbinamento dei candidati e delle aule pubblicati dai singoli Uffici Scolastici Regionali. Coloro che hanno superato la prova scritta saranno chiamati a sostenere una prova orale, che sarà programmata da metà gennaio, e che permetterà di concludere l'iter concorsuale utile all'immissione in ruolo.

L'esito della prova scritta per i docenti viene dato in tempo reale

Per quanto riguarda la prova scritta, i candidati possono sapere l’esito della prova in tempo reale, in quanto il sistema computer based predisposto per la procedura concorsuale calcola il punteggio immediatamente. La prova consiste in una questionario di cinquanta quesiti da completare in cento minuti. A superare la prova sono coloro che totalizzano almeno settanta punti su cento. Una volta che gli aspiranti scopriranno di aver superato la prova, dovranno attendere l'arrivo di una comunicazione ufficiale per mail che conterrà i dettagli precisi sulla sede e sull'orario della prova orale. L'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento avrà cura di avvisare i candidati che dovranno sostenere l'esame, con un minimo di venti giorni di preavviso, in modo da consentirgli di prepararsi alla prova.

In cosa consiste la prova orale che dovranno affrontare i candidati

I candidati dovranno sostenere un colloquio dinanzi ad una commissione per dimostrare di essere idonei all'insegnamento. L’argomento su cui verterà la prova orale sarà sorteggiato dai singoli candidati ventiquattro ore prima dell’orario in cui si svolgerà tale colloquio.

Gli argomenti che saranno estratti saranno man mano esclusi dai successivi sorteggi. Il colloquio orale durerà trenta minuti e valuterà la capacità di progettazione didattica, la padronanza delle discipline, l'utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e infine la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese che deve essere almeno al livello B2.

I candidati, dunque, dovranno illustrare una attività didattica sull'argomento sorteggiato e, anche in questo caso, il punteggio minimo da ottenere è di settanta punti. Il punteggio massimo è di cento punti e saranno aggiunti eventualmente ai candidati altri cinquanta punti in relazione ai titoli dei singoli candidati. I punteggi complessivi serviranno a stilare la graduatoria finale.