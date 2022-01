Bartolini continua a selezionare personale che svolgerà lavoro d'ufficio in vari settori. Per esempio, nel suo portale delle carriere risultano aperte le seguenti posizioni: impiegato data-entry, assistenza clienti, pudo specialist e process development senior engineer. Le selezioni sono rivolte a diplomati e laureati i quali potranno candidarsi online accedendo al portale stesso e senza dover rispettare delle scadenze. Le candidature sono aperte a uomini e donne.

Lavoro d'ufficio per diplomati

Per quanto riguarda il lavoro d'ufficio per diplomati, una delle figure ricercate è l'impiegato data-entry il quale dovrà inserire nel sistema i dati relativi alle consegne che partono da una filiale e preparare i relativi documenti.

Per tale ruolo Bartolini richiede il possesso di un diploma, dimestichezza con i principali programmi informatici e sono preferiti candidati rapidi e precisi. L'inquadramento non viene indicato ma potrà capitare di lavorare a tempo parziale tra il pomeriggio e la sera. Si verrà assegnati alle filiali di Milano centro, Milano sud e Pomezia.

Un'altra posizione per diplomati è l'impiegato assistenza clienti il quale collaborerà per risolvere le problematiche di una consegna. Ad esempio assisterà la clientela nei casi di un danno alla merce, rottura o mancato arrivo di un pacco. Tra i requisiti richiesti al candidato vi sono il possesso di un qualsiasi diploma di scuola superiore, esperienza nel settore, conoscenze informatiche e dell'inglese.

Il contratto di lavoro potrà essere anche part-time e le sedi saranno Mi Liscate, Roma Fiano e Rovereto. Per la filiale di Settimo Torinese invece si ricerca una figura che assisterà i clienti esteri per cui bisognerà conoscere oltre all'inglese anche un'altra lingua, ovvero il francese, lo spagnolo oppure il tedesco.

Posizioni aperte per laureati

Quanto alle posizioni aperte per laureati, nella sezione lavoro del sito di Bartolini compare la ricerca del pudo specialist. Tale figura professionale gestirà la spedizione diretta o proveniente da un deposito in cui si ritira la merce e collaborerà con le altre filiali per risolvere i problemi che incorrono.

In questo caso, sono richiesti una laurea in ingegneria gestionale o in ambito logistico, esperienza di almeno un anno, conoscenza dell'inglese e di Office. Non viene specificato il contratto di lavoro, si andrà a lavorare nella sede di Bologna e saranno preferiti coloro che vi sono domiciliati.

I laureati vengono selezionati anche per il ruolo di process development senior engineer il quale avrà il compito di analizzare le procedure che avvengono all'interno di una filiale e di studiare migliorie per renderle meno costose. Un requisito per partecipare alla campagna assunzioni è il possesso di una laurea in ingegneria gestionale o nel campo del trasporto ma si aggiungono anche una consolidata esperienza nella progettazione logistica, la conoscenza dell'inglese e dei software per ambiente Windows.

L'inquadramento non viene accennato ma il nuovo assunto dovrà essere disponibile a spostamenti tra sedi sia italiane che estere. Il luogo di lavoro è Bologna e saranno considerati coloro che vi sono domiciliati.

Le candidature online

Le candidature online vanno effettuate digitando per prima cosa Bartolini lavora con noi su un motore di ricerca. Una volta entrati nel portale delle carriere, bisognerà cliccare su "Consulta le nostre inserzioni" per accedere direttamente all'elenco delle Offerte di lavoro, comprese le posizioni nominate sopra. Infine, un click sulla propria scelta ne mostrerà la descrizione e in più sarà visibile il pulsante "Accedi/Invia curriculum" che consentirà di completare la domanda di lavoro.