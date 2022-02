L'azienda Decathlon ha attivato nuove assunzioni di personale volte al potenziamento del proprio organico, con il quale garantirà servizi più efficienti alla clientela. In particolare, è interessata alle assunzioni di assistenti alla vendita e addetti al magazzino da inserire nelle varie filiali presenti anche in Italia.

Assunzioni in molti punti vendita d'Italia

Secondo quanto riportato dalle Offerte di lavoro pubblicate di recente, infatti, la multinazionale francese ha aperto le assunzioni per assistenti alla vendita che svolgeranno le proprie mansioni nelle sedi di Figline Valdarno (Firenze), Giugliano (Napoli), Settimo Torinese (Torino), Lecce, Porta di Roma, San Giovanni Teatino (Chieti), Casoria in provincia di Napoli, Taranto, Segrate in provincia di Milano, Curtatone (Mantova), Ragusa, e Cairoli (Milano).

Inoltre, sono aperte le assunzioni anche per addetti alla logistica che saranno inseriti nelle sedi di Brandizzo (Torino), Basiano (Milano), Maddaloni in provincia di Caserta e Castel San Pietro Terme (Bologna).

Selezioni in corso per addetti alle vendite

Le risorse che supereranno le selezioni per il profilo professionale di addetto alle vendite verranno inseriti in uno dei seguenti settori sportivi: sport di montagna, ciclismo, fitness, basket, pesca, running e alimentazione sportiva. Gli assistenti alla vendita si occuperanno dell'accoglienza alla clientela, dell'ascolto alle loro richieste accompagnandoli nelle varie fasi di acquisto, dando anche maggiori informazioni sulle promozioni in corso.

Garantiranno in completa autonomia le operazioni di incasso e la gestione dei diversi metodi di pagamento, assicureranno il corretto approvvigionamento del punto vendita e parteciperanno attivamente alle operazioni di ricezione della merce. Per candidarsi alla posizione sono necessari i seguenti requisiti: passione per il settore sportivo e per la vendita, attitudine al lavoro di squadra, propensione alle relazioni interpersonali con la clientela e disponibilità ad accettare un contratto a tempo parziale di 20 ore settimanali.

I requisiti richiesti per addetti al magazzino

Gli addetti al magazzino, invece, dovranno approvvigionare i negozi e rifornire l'area vendite, curare le spedizioni della merce sulla base delle ordinazioni ricevute e assicurare il corretto stoccaggio della merce che arriva dai centri logistici internazionali. In questo caso viene richiesta una disponibilità a lavora anche nei giorni festivi, ottime capacità di organizzazione mentre non è necessaria una pregressa esperienza nel ruolo. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le posizioni aperte direttamente sul portale Decathlon ed inviare il curriculum esclusivamente online.