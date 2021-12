La nota multinazionale francese Decathlon attiva nel settore della grande distribuzione organizzata ha attivato nuove assunzioni di personale al fine di potenziare i propri organici e rendere più efficienti i servizi alla clientela. Le candidature potranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica sul portale dell'azienda.

Assunzioni Decathlon in Italia

Buona opportunità, quindi per tutti gli appassionati di sport che desiderano trasformare la propria passione in un vero e proprio lavoro. Difatti, l'azienda Decathlon ha attiva nuove assunzioni di personale e soprattutto nel settore vendite da inserire nei vari reparti sportivi.

Dagli sport di montagna, al ciclismo, agli sporti acquatici, al running, agli sport di squadra, al fitness e alla pesca. Le assunzioni si concentrano negli store di Curtatone (Mantova), Figline Valdarno (Firenze), Giugliano (Napoli), Settimo Torinese (Torino), Milazzo (Messina), Baranzate (Milano), Segrate (Milano), Porta di Roma (Roma), Bari, Grosseto, Casoria in provincia di Napoli e San Giovanni Teatino in provincia di Chieti. Per i punti logistici di Brandizzo (Torino), Basiano (Milano), Maddaloni (Caserta) e Castel San Pietro in provincia di Bologna.

Si ricercano assistenti alla vendita

Le mansioni principali previste per il profilo professionale di assistente alla vendita sono: assistere in modo accogliente la clientela, verificare tutte le loro esigenze e rispondere ai loro dubbi.

Dovranno occuparsi anche della sistemazione della merce negli appositi scaffali, mantenere in ordine i locali, apporre i prezzi negli appositi prodotti pronti alla vendita e prendere le decisioni circa la gestione del layout merceologico. Per candidarsi alla suddetta posizione serviranno ottime capacità di comunicazione e di relazione con il pubblico, capacità di organizzazione e disponibilità a lavorare su turni.

Selezioni anche per addetti alla logistica

Gli addetti alla logistica, invece, avranno le seguenti responsabilità: garantire il corretto approvvigionamento del negozio prendendo in considerazione gli ordini ricevuti dal punto vendita, curare le spedizioni e assicurare il corretto stoccaggio della merce in arrivo dai depositi Decathlon internazionali.

In questo caso, non viene richiesto un titolo di studio specifico ma servirà una concreta passione per lo sport in generale, capacità di pianificazione e disponibilità a lavorare su turni anche nei giorni festivi. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le Offerte di lavoro attive direttamente sul portale della multinazionale francese ed inviare il proprio curriculum online assieme ad una lettera di presentazione.