Arrivano nuove opportunità di lavoro nel settore dei trasporti. La società a responsabilità limitata Familari Srl, con sede a Roma, ma che opera in tutta Italia nel campo dei trasporti merci sfuse con autoarticolati ribaltabili posteriori è infatti alla ricerca di nuove risorse da impiegare come autisti, che siano disponibili a spostarsi in tutta Italia.

Le domande di lavoro potranno essere inviate telematicamente attraverso i principali siti di ricerca del personale; l'annuncio relativo al profilo in questione non presenta una data di scadenza e il form per l'invio delle candidature risulta regolarmente attivo.

Requisiti richiesti per candidarsi

Attualmente, la società è alla ricerca di nuovi autisti per la sede di Roma: sebbene nell'annuncio sia specificato che sono accettate candidature di soggetti disponibili al trasferimento o al pendolarismo, è necessario che ciascuno riesca a raggiungere la sede prima di iniziare ogni turno.

Un requisito fondamentale per poter partecipare alla selezione è rappresentato dal possesso della patente CE con CQC; si richiede, inoltre, che i candidati abbiano effettuato precedenti esperienze lavorative con autoarticolati con semirimorchi ribaltabili.

Completano il profilo serietà, puntualità e professionalità. In ultimo, sarà poi necessario che i potenziali candidati non possiedano carichi penali pendenti.

Caratteristiche contrattuali, stipendio e benefit

Coloro che saranno selezionati per ricoprire il ruolo di autista presso Familari srl saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sarà richiesto un impegno full time per cinque giorni alla settimana, precisamente dal lunedì al venerdì.

Nell'annuncio, è specificato che lo stipendio sarà intorno ai 2500 euro, ai quali potranno aggiungersi ulteriori benefit, quali:

maggiorazione per lavoro effettuato durante i giorni festivi;

tredicesima;

quattordicesima;

eventuali straordinari effettuati;

eventuali premo di produzione.

La patente CE

Come previamente accennato nel paragrafo precedente, uno dei requisiti essenziali per poter concorrere all'assegnazione di uno dei posti disponibili come autista è rappresentato dal possesso della patente CE.

Essa è necessaria per la guida di autotreni e autoarticolati, ovvero veicoli formati da una motrice che richiede la patente C e un rimorchio o semirimorchio, che abbia una massa complessiva superiore a 750 chili. Per poter ottenere la patente CE è necessario che il soggetto sia già in possesso della patente C e che superi un ulteriore esame di guida. L'esame teorico, invece, è obbligatorio solo se la teoria della C è stata sostenuta prima del 2 marzo 2015.