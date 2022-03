Il Decreto legge n. 4/2022 o decreto ristori ter prevede una serie di novità in tema di concorsi pubblici. In particolare sono state autorizzate nuove assunzioni sia al Mef sia in Polizia e nel comparto scuola. Alcune di queste sono anche a tempo indeterminato. Si tratta di una serie di misure che vanno a rimpolpare gli organici di comparti dove ormai sono previsti una serie di pensionamenti. Ma l'obiettivo principale è quello di rinforzare l’efficienza operativa delle strutture ministeriali, anche in relazione agli obiettivi previsti dal PNRR.

Nuovi concorsi in arrivo al Mef e in Polizia

In particolare nell’Articolo 21-bis, si prevede che il Mef procederà all’assunzione di 185 unità di personale. In particolare i posti a concorso sono i seguenti:

25 dirigenti di seconda fascia;

dirigenti di seconda fascia; 100 unità area III – pos. ec. F1;

– pos. ec. F1; 60 unità area II – pos. economica F2.

Circa i tempi previsti per l'uscita dei bandi, viene previsto che dal 1° ottobre 2022 si procederà alla pubblicazione ufficiale dI questi ultimi. Tali bandi di concorsi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dopodichè si hanno a disposizione 30 giorni per partecipare. Quanto ai requisiti d'accesso potrebbe esser prevista la laurea in discipline economiche, giuridiche almeno per il profilo di dirigente.

Sulle prove ancora non si sa nulla di certo, benchè l'orientamento generale sia una velocizzazione e semplificazione delle stesse. Non si esclude che per l'area II sia necessario il possesso del solo diploma.

Anche in Polizia di Stato sono state previste nuove immissioni di personale, per garantire maggiormente i servizi di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza.

Ecco quindi che dovrebbero entrare in servizio altri 1300 allievi agenti della Polizia di Stato. Non sarà però bandito un concorso ma si attingerà dall’elenco degli idonei del concorso di 893 allievi agenti della Polizia di Stato uscito in G.u il 26 maggio 2017.

Inoltre, inoltre viene precisato che il reclutamento sarà suddiviso in due trance: una prima prevista per quest'anno entro un massimo di 600 unità, mentre per l’anno 2023, entro un massimo di 700 unità.

Nuovi ingressi anche a scuola con l’aggiornamento delle Gps

Le novità interessano anche l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS). Finalmente, dopo una lunga discussione è stato infatti approvato il relativo emendamento. Riguardo alla data si fa riferimento alla primavera di quest'anno. Tale aggiornamento delle graduatorie ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente continuano ad essere efficaci.