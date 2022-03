Azienda Traporti Milano, società attiva nel settore del trasporto di passeggeri con sede in Lombardia, ha lanciato nuove assunzioni di personale volte al reclutamento di varie figure professionali per i quali viene richiesto un diploma di maturità. Nello specifico, sono attualmente aperte le selezioni per conducenti di linea e addetti alla manutenzione.

Gli interessati alle assunzioni in Atm potranno consultare le posizioni aperte sul portale dell'azienda e candidarsi online per la posizione preferita allegando il proprio curriculum vitae sull'apposito form di registrazione predisposto dalla piattaforma web.

Assunzioni Atm per figure diplomate

Si tratta di un'opportunità di lavoro per coloro che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di un'azienda in continua crescita ed evoluzione tecnologica. Atm, infatti, rappresenta un punto di riferimento per molti viaggiatori della zona attorno a Milano, con i suoi 10 mila dipendenti.

Attualmente, stando alle Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, sono aperte le assunzioni per conducenti di linea e per addetti manutentori impianti di armamento tranviari da inserire nella sede principale di Milano.

Atm ricerca conducenti di linea

I conducenti di linea dovranno occuparsi della guida degli autobus garantendo un servizio sicuro ai passeggeri ed un viaggio confortevole.

Forniranno anche adeguate informazioni ai viaggiatori cercando di rendere piacevole la loro esperienza di viaggio.

I requisiti principali per candidarsi alla posizione di conducente di linea sono: il possesso del diploma di maturità, la conoscenza della lingua inglese, il possesso della patente D/DE e della carta di qualificazione conducente (il cosiddetto CQC), comprovata esperienza di guida e disponibilità a lavorare su turni rotativi, anche notturni.

Tra i requisiti preferenziali, anche gestione dello stress e orientamento al cliente.

Posti anche per addetti alla manutenzione, i requisiti

Gli addetti alla manutenzione, invece dovranno occuparsi delle seguenti mansioni: costruzione e manutenzione degli impianti ferroviari, svolgeranno le attività di servizio per la manutenzione, pulizia e diagnostica del binario, oltre a tutte quelle attività di carpenteria e muratura in ambito edile e stradale.

In questo caso, vengono richiesti un'esperienza lavorativa maturata nel medesimo settore della manutenzione, possesso delle abilitazioni ferroviarie, capacità di eseguire attività di posa in opera, abilitazione dell'uso di strumenti e mezzi meccanici, conoscenza della lingua inglese, attitudine al lavoro in completa autonomia e possesso di grande affidabilità e precisione.