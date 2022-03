Poste Italiane prosegue nella sua ricerca di nuove risorse da impiagare in varie posizioni professionali, per stage e assunzioni.

Vi sono selezioni attive in tutta Italia e i singoli annunci possono essere consultati direttamente sul sito web di Poste Italiane, nella sezione recruiting: in questa sezione sarà possibile anche inviare la propria candidatura, cliccando sul pulsante "invia candidatura ora" posto nella parte bassa di ciascun annuncio.

In questo momento, vi sono posizioni professionali per le quali è sufficiente il solo diploma superiore ed altre per le quali è richiesto il possesso del titolo di laurea.

I profili per i quali è possibile attualmente inviare la propria candidatura sono: consulenti finanziari, impiegati per la funzione digital, sportellisti, portalettere, specialisti consulenti mobili, stagisti neolaureati.

Posizioni aperte per candidati diplomati

Coloro che risultino in possesso del solo diploma di scuola superiore, in questo momento possono candidarsi per le posizioni di postini, figure di front end ed esperti consulenti mobili.

I portalettere sono ricercati in Lombardia; in questo caso, oltre al diploma sarà richiesta anche la patente in corso di validità: è necessario specificare che la capacità di guida sarà oggetto di esame e soltanto in caso di esito positivo si potrà essere assunti.

Gli sportellisti, invece, sono richiesti negli uffici della provincia di Bolzano, per i quali è richiesto anche il patentino di bilinguismo. Le candidature per questa posizione potranno essere inviate fino alla fine dell'anno attualmente in corso.

In Lombardia, Trentino, Emilia Romagna, Veneto si ricercano specialisti consulenti mobili: in questo caso, si richiede un'esperienza biennale nel settore bancario o assicurativo; il titolo di laurea, sebbene non tassativamente richiesto, costituirà titolo preferenziale.

La scadenza delle domande è fissata al prossimo 13 marzo.

Si cercano consulenti e impiegati laureati

I laureati, invece potranno inoltrare la propria domanda di partecipazione per due profili, ricercati in tutte le regioni:

consulenti finanziari : la ricerca è aperta in tutta Italia ed interessa giovani laureati in discipline non specificate, interessati ad intraprendere il percorso per diventate consulenti finanziari. Le domande potranno essere inviate fino al 13 marzo ;

: la ricerca è aperta in tutta Italia ed interessa giovani laureati in discipline non specificate, interessati ad intraprendere il percorso per diventate consulenti finanziari. Le domande potranno essere inviate fino al ; impiegati per la Funzione Digital, Technology e Operations: rivolto a laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica, Fisica, Computer e Data Science, Industrial Design, User Experience Design, Digital Marketing che abbiano maturato non più di tre anni di esperienza digitale. La scadenza delle domande è fissata al prossimo 3 aprile.

Sempre a candidati laureati, inoltre, è consentito presentare domanda per effettuare uno stage nella neocostituita struttura Energia di Postepay s.p.a..

Per candidarsi allo stage, che avrà una durata di sei mesi, ci sarà tempo fino al prossimo 15 aprile: per partecipare, è richiesto il titolo di laurea in Ingegneria Energetica, Ambientale ed Elettrica, Ingegneria Gestionale, Economia, Matematica e Statistica conseguita da meno di 12 mesi.